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Unai Simón escribe su nombre en la historia de los Mundiales tras superar el récord de imbatibilidad de Zenga

El portero de Murgia ha alcanzado la marca después de permanecer ante Austria 89 minutos consecutivos con la portería a cero, superando los 517 que el italiano Walter Zenga firmó durante el Mundial de Italia 1990.
AMDEP7797. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 02/07/2026.- Unai Simón de España reacciona este jueves, en un partido por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Austria en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr

Unai Simón ante Austria, en los dieciseisavos de final del Mundial. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Unai Simonek Walter Zengaren marka gainditu du Munduko Txapelketan
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El guardameta del Athletic, Unai Simón, ha escrito su nombre este jueves en la historia de los Mundiales. El portero alavés ha superado ante Austria el récord de imbatibilidad que hasta ahora ostentaba el italiano Walter Zenga y ha establecido la mayor racha sin encajar un gol en la historia de la Copa del Mundo.

El portero de Murgia ha alcanzado la marca después de permanecer 89 minutos consecutivos con la portería a cero, superando los 517 que Zenga firmó durante el Mundial de Italia 1990.

El guardameta italiano enlazó cinco encuentros completos sin recibir un tanto antes de ver rota su racha en el minuto 67 de la semifinal frente a Argentina.

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