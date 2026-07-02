El guardameta del Athletic, Unai Simón, ha escrito su nombre este jueves en la historia de los Mundiales. El portero alavés ha superado ante Austria el récord de imbatibilidad que hasta ahora ostentaba el italiano Walter Zenga y ha establecido la mayor racha sin encajar un gol en la historia de la Copa del Mundo.

El portero de Murgia ha alcanzado la marca después de permanecer 89 minutos consecutivos con la portería a cero, superando los 517 que Zenga firmó durante el Mundial de Italia 1990.

El guardameta italiano enlazó cinco encuentros completos sin recibir un tanto antes de ver rota su racha en el minuto 67 de la semifinal frente a Argentina.