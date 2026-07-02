Multitudinario recibimiento a la selección iraní en el aeropuerto de Teherán pese a caer eliminada
Pese a caer eliminados, los aficionados han sabido valorar el esfuerzo realizado por sus jugadores, en un Mundial lleno de obstáculos. La Federación iraní ha denunciado ante la FIFA las restricciones sufridas, las condiciones en las que ha tenido que hacer frente al Mundial, pero la FIFA no se ha pronunciado y no parece que vaya a hacerlo.
Te puede interesar
Calendario, resultados y clasificaciones del Mundial de fútbol de 2026
La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
Bélgica elimina a Senegal (3-2), y Estados Unidos a Bosnia Herzegovina (2-0), en dieciseisavos de final del Mundial
Las dos selecciones clasificadas se enfrentarán, en la madrugada del próximo martes, en octavos de final. Bélgica ha conseguido la victoria en la prórroga, tras igualar un 0-2, y Estados Unidos ha superado con claridad a su rival.
Kane rescata a Inglaterra en una trabajada victoria ante RD Congo (2-1) y se cita con México en octavos
Cipenga ha adelantado a los congoleños en los primeros compases del encuentro y su guardameta Mpasi ha realizado numerosas paradas, pero el delantero del Bayern de Munich con dos zarpazos ha volteado el marcador en último cuarto de hora de partido.
Bielsa, Koeman y Beccacece, las últimas víctimas de los banquillos en este Mundial
"Este cierre, esta despedida, es muy dolorosa”, ha reconocido el técnico argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, tras anunciar su cese en el cargo. El entrenador holandés Ronald Koeman también ha comunicado que no renovará su contrato tras caer ante Marruecos. De la misma manera, el seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, ha anunciado su dimisión tras la derrota contra México.
Francia y México logran el pase a octavos de final
El combinado francés ha ganado a Suecia (3-0) y jugará ante Paraguay en octavos. México, por su parte, ha logrado vencer a Ecuador (2-0). Su rival de octavos saldrá del duelo entre Inglaterra y la República Democrátivca del Congo.
La eficacia de Haaland decide en la recta final, clasifica a Noruega y apea a Costa de Marfil (1-2)
El habilidoso Antonio Nusa ha adelantado a los noruegos antes del descanso con un gran gol, pero Amad Diallo ha empatado la contienda en el minuto 75 con otro gran tanto. El partido se encaminaba a la prórroga, pero ha aparecido Haaland para deshacer la igualada en el 86.
Paraguay y Marruecos pasan a octavos, tras ganar en los penaltis
La selección de Paraguay venció a Alemania 3-4 en la tanda de penaltis; mientras que el combinado marroquí se impuso a Países Bajos 2-3, también en los penaltis.
Casemiro y Martinelli resucitan a Brasil ante Japón (2-1)
Japón ha saboreado una hazaña para la historia cuando se ha adelantado de la mano de Kaishu Sano a la media hora, pero Brasil, con un enorme sufrimiento, ha conseguido dar la vuelta al marcador en la segunda mitad.
Eustaquio clasifica a Canadá en el minuto 93, al ganar a Sudáfrica (0-1)
Canadá, por primera vez en octavos de la competición, se medirá al ganador del choque entre Marruecos y Países Bajos.