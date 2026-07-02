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Multitudinario recibimiento a la selección iraní en el aeropuerto de Teherán pese a caer eliminada

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TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 01/07/2026.- Amirhossein Hosseinzadeh (C) arrives with members of Iran's national soccer team following their participation in the 2026 FIFA World Cup at Mehr Abad Airport in Tehran, Iran, 01 July 2026. (Mundial de Fútbol, Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Amirhossein Hosseinzadeh pasa entre la gente en el aeropuerto de Teherán. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Bideoa: Irango selekzioari harrera Teheranen
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KIROLAK EITB

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Pese a caer eliminados, los aficionados han sabido valorar el esfuerzo realizado por sus jugadores, en un Mundial lleno de obstáculos. La Federación iraní ha denunciado ante la FIFA las restricciones sufridas, las condiciones en las que ha tenido que hacer frente al Mundial, pero la FIFA no se ha pronunciado y no parece que vaya a hacerlo.

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