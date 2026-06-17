Leo Messik Miroslav Kloserekin berdindu du, Munduko Txapelketako historiako golegilerik onenetako lehen postuan
Argentinako selekzioko futbolariak, asteazkenean Aljeriaren aurka sartu dituen hiru golak zenbatuta, 16 daramatza, bere kirol-ibilbidean jokatu dituen sei Munduko Txapelketetan. Ekainaren 24an 39 urte beteko ditu, eta gutxienez beste bi partida ditu, Austria eta Jordania aurkari, Klose atzean uzteko.
Leo Messi Argentinako selekzioko futbolariak Miroslav Klose Alemaniako selekzioko futbolari ohiarekin berdindu du, Munduko Txapelketako azken faseetako historiako golegilerik onenetako lehen postuan, 16 gol sartuta. Asteazkenean Aljeriaren aurka sartu dituen hiru golak zenbatuta, Messik 16 daramatza bere kirol-ibilbidean jokatu dituen sei Munduko Txapelketetan (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 eta 2026). Ekainaren 24an 39 urte beteko ditu, eta gutxienez bi partida gehiago ditu, Austria eta Jordania aurkari, Klose atzean uzteko.
2026ko Munduko Txapelketa hasi aurretik, Messik 13 gol zituen sartuta, alegia, Just Fontaine frantziarrak adina; hori bai, Fontainek Munduko Txapelketa bakarrean lortu zituen denak, 1958an, Suedian. Aljeriari sartu dizkion hiru golak kontuan izanik, Gerd Muller alemaniarra eta Ronaldo Luiz Nazario de Lima brasildarra gainditu ditu; Mullerrek 14 sartu zituen, eta Ronaldok, ordea, 15.
Guztira, Messik 913 gol sartu ditu, orain arte, bere kirol-ibilbidean. Argentinako selekzioan, 200 partida jokatu ditu, eta 120 gol sartu. Lionel Scalonik entrenatzen duen taldeko kapitainak 2006ko ekainaren 16an lortu zuen Munduko Txapelketa batean sartutako bere aurreneko gola, Alemanian, Serbiaren aurka, hain zuzen ere, duela 20 urte.
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