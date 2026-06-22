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Messi ya es el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales

Con el gol logrado en el minuto 38 del partido contra Austria se ha convertido en el máximo goleador. Pudo haberlo hecho en el minuto 9 desde el punto de penalti, pero su disparo salió desviado. Por si no fuera suficiente, la estrella argentina ha hecho su segundo gol en el descuento. De momento suma 18, dos más que Klose.

ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- El delantero de Argentina Leo Messi marca gol ante Austria en el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal El remate a gol de Messi. Foto: EFE
Messi celebra su gol ante Austria. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Messi, Munduko Txapelketen historiako golegilerik onena
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

Lionel Messi, con el gol logrado en el minuto 38 del partido contra Austria, se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Messi comenzó el Mundial 2026 con tres goles menos que Klose, pero logró un triplete frente a Argelia, en la primera jornada, y ha añadido un nuevo tanto en el estadio AT&T de Arlington, 20 años después de iniciar la cuenta contra Serbia y Montenegro, en el Mundial de Alemania.

Pudo haberlo hecho en el minuto 9 desde el punto de penalti, pero su disparo salió desviado a la izquierda del portero austríaco Alexander Schlager.

Además, el astro argentino ha hecho el segundo tanto en su cuenta particular y el segundo para la Albiceleste en el descuentro del choque.

De momento suma 18, dos más que Klose, que marcó 16 en los Mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014.

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