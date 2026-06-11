Los jugadores vascos a los que no hay que perder de vista en el Mundial
Con España estarán Unai Simón, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal y Nico Williams, mientras que con Ghana estará Iñaki Williams.
Por fin ha llegado el momento que muchos esperábamos, hoy arranca el Mundial. La edición XXIII de la Copa del Mundo echa a rodar esta noche con un México vs. Sudáfrica en el legendario Estadio Azteca (21:00). El primero, será uno de los muchos duelos que acapararán la atención de todo el planeta. Y es que los alicientes de cara a este Mundial son infinitos, pero hay uno en especial del cual hay que estar muy atentos: la participación de los jugadores vascos.
En este 2026 serán un total de seis representantes de nuestro territorio los que estarán presentes en la cita mundialista. Por un lado, y representando a España, estarán Unai Simón, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal y Nico Williams. Por otro lado, tampoco hay que perder de vista a Iñaki Williams, que ha sido uno de los elegidos para representar a la selección de Ghana.
Así, España ha quedado encuadrada en el grupo H, junto con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Su debut Mundial será el lunes, 15 de junio, a las 18:00. Los de Luis de la Fuente se medirán frente a Cabo Verde en el Atlanta Stadium, mismo escenario en el que jugarán su segundo compromiso frente a Arabia Saudí seis días más tarde, el domingo 21 de junio, también a las 18:00. El último partido de la fase de grupos será frente a Uruguay, en el Estadio Guadalajara, en la madrugada del viernes 26 al sábado 27 de junio, a las 2:00.
La selección del mayor de los Williams, por su parte, se enfrentará a Panamá, Inglaterra y Croacia en el grupo L. En ese sentido, Ghana se estrenará en este Mundial frente a Panamá, en la madrugada del miércoles 17 al jueves 18 de junio, a la 1:00, en BMO Field de Toronto. Su segundo partido será el martes, 23 de junio, a las 22:00, frente a Inglaterra, en el Boston Stadium. La primera fase la cerrará frente a Croacia, el sábado, 27 de junio, a las 23:00, en Filadelfia.
La selección española parte como la gran favorita de su grupo y todo apunta que terminará en lo más alto del grupo H. Los pronósticos hablan de que incluso puede terminar ganando el torneo.
Ghana, en cambio, tendrá que pelear con uñas y dientes para poder avanzar de la primera fase, en un grupo en el que a priori parten Inglaterra y Croacia con más ventaja para asegurarse los dos primeros escalones del grupo L. Los pronósticos les colocan en el tercer escalón a los africanos por delante de Panamá, con opciones de avanzar de ronda como uno de los 8 mejores terceros – de un total de 12-.
Representación de equipos vascos en otras selecciones
Además de los mencionados seis jugadores vascos, en este Mundial también hay jugadores que juegan en nuestros equipos participando con sus países. En ese sentido, el club más representado será la Real Sociedad, ya que Take Kubo participará con Japón, Gonçalo Guedes figura en la lista de Portugal, y Luka Sucic y Duje Caleta-Car -que finaliza su cesión con los donostiarras- han sido llamados para representar a Croacia.
Junto a estos dos también estará Ante Budimir en Croacia, máximo goleador en Liga de Osasuna esta última temporada con 17 tantos. Otro osasunista que no se perderá el Mundial será Victor Muñoz con España.
Por parte del Athletic, Laporte será uno de los líderes de la zaga española en esta Copa del Mundo.
En lo que se refiere a entrenadores, el seleccionador de Francia es Didier Deschamps, nacido en Baiona, y Julen Lopetegi, de Asteasu, es el técnico de Qatar. Por último, Javier Agirre, apodado 'El Vasco', procedente de Ciudad de México pero con padres bizkaitarras, dirigirá al combinado azteca.
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