Los jugadores vascos a los que no hay que perder de vista en el Mundial

Por fin ha llegado el momento que muchos esperábamos, hoy arranca el Mundial. La edición XXIII de la Copa del Mundo echa a rodar esta noche con un México vs. Sudáfrica en el legendario Estadio Azteca (21:00). El primero, será uno de los muchos duelos que acapararán la atención de todo el planeta. Y es que los alicientes de cara a este Mundial son infinitos, pero hay uno en especial del cual hay que estar muy atentos: la participación de los jugadores vascos.

En este 2026 serán un total de seis representantes de nuestro territorio los que estarán presentes en la cita mundialista. Por un lado, y representando a España, estarán Unai Simón, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal y Nico Williams. Por otro lado, tampoco hay que perder de vista a Iñaki Williams, que ha sido uno de los elegidos para representar a la selección de Ghana.

Así, España ha quedado encuadrada en el grupo H, junto con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Su debut Mundial será el lunes, 15 de junio, a las 18:00. Los de Luis de la Fuente se medirán frente a Cabo Verde en el Atlanta Stadium, mismo escenario en el que jugarán su segundo compromiso frente a Arabia Saudí seis días más tarde, el domingo 21 de junio, también a las 18:00. El último partido de la fase de grupos será frente a Uruguay, en el Estadio Guadalajara, en la madrugada del viernes 26 al sábado 27 de junio, a las 2:00.