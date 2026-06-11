El árbitro somalí vetado por Estados Unidos pitará la Supercopa de Europa

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue denegada la semana pasada cuando iba a participar en el Mundial de fútbol, dirigirá la final de la Supercopa de Europa entre el PSG y el Aston Vila en Salzburgo (Austria) el próximo 12 de agosto.

"El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral", afirma en un comunicado el presidente de la federación europea de fútbol, Aleksander Ceferin, para justificar la designación de Artan en virtud del convenio de colaboración entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Según el organismo europeo, Artan es "uno de los mejores árbitros del mundo", tras recordar que forma parte de la lista internacional de la FIFA desde 2018 y que, entre los encuentros más destacados que ha dirigido, está la vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CAF de la temporada recién terminada.

Tras denegarle la entrada a Miami (Estados Unidos), el que iba a haber sido el primer árbitro somalí en participar en una Copa del Mundo de fútbol regresó a su país, donde fue recibido como un héroe el pasado miércoles en la capital, Mogadiscio.