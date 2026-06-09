El Gobierno de Somalia ha considerado "lamentable" la prohibición de entrada por parte de las autoridades de inmigración de Estados Unidos a Omar Abdulkadir Artan, que debía ser el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial, y ha exigido una explicación a Washington y la FIFA. Además, la Federación Iraní de Fútbol (FFI) ha denunciado que EE. UU. ha revocado las entradas que le corresponde según las normas de la FIFA para tratar de impedir la asistencia de los aficionados iraníes a los partidos del Mundial.

En un comunicado, el propio árbitro ha expresado su agradecimiento "a la familia del fútbol por sus mensajes" y ha deseado "mucho éxito" a sus colegas en el Mundial.

"A pesar de las circunstancias, mantengo una actitud positiva y estoy centrado en los próximos retos de mi carrera como árbitro. Quiero dar la gracias a la FIFA y a la CAF (Confederación Africana de Fútbol) por todo su apoyo y me comprometo a mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro", ha subrayado.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de EE. UU. ha señalado que el colegiado somalí fue "declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada", tras aterrizar el 6 de junio en el aeropuerto internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul.

Somalia se encuentra en la larga lista de estados cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a EE. UU. por parte del Gobierno del presidente ultraderechista Donald Trump, entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Irán o Yemen.