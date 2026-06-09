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EE. UU. no deja entrar al país a un árbitro somalí y trata de impedir la asistencia de iraníes a los partidos

Omar Abdulkadir Artan debía ser el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial. Además, la Federación Iraní de Fútbol ha denunciado que Washington ha revocado las entradas que le corresponde, según las normas de la FIFA.

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El colegiado somalí Omar Abdulkadir Artan (izquierda) recibe el premio al árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Foto: EFE

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KIROLAK EITB

Última actualización

El Gobierno de Somalia ha considerado "lamentable" la prohibición de entrada por parte de las autoridades de inmigración de Estados Unidos a Omar Abdulkadir Artan, que debía ser el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial, y ha exigido una explicación a Washington y la FIFA. Además, la Federación Iraní de Fútbol (FFI) ha denunciado que EE. UU. ha revocado las entradas que le corresponde según las normas de la FIFA para tratar de impedir la asistencia de los aficionados iraníes a los partidos del Mundial.

En un comunicado, el propio árbitro ha expresado su agradecimiento "a la familia del fútbol por sus mensajes" y ha deseado "mucho éxito" a sus colegas en el Mundial.

"A pesar de las circunstancias, mantengo una actitud positiva y estoy centrado en los próximos retos de mi carrera como árbitro. Quiero dar la gracias a la FIFA y a la CAF (Confederación Africana de Fútbol) por todo su apoyo y me comprometo a mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro", ha subrayado.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de EE. UU. ha señalado que el colegiado somalí fue "declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada", tras aterrizar el 6 de junio en el aeropuerto internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul.

Somalia se encuentra en la larga lista de estados cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a EE. UU. por parte del Gobierno del presidente ultraderechista Donald Trump, entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Irán o Yemen.

Por su parte, la Federación Iraní de Fútbol ha dicho en un comunicado que “a menos de tres días del inicio del Mundial de 2026, es lamentable que, en una continuación de una serie de decisiones y acciones ajenas a los marcos deportivos habituales por parte del país anfitrión, esta vez Estados Unidos haya intentado impedir la asistencia de aficionados iraníes al estadio que acogerá los tres partidos de la fase de grupos”.

La federación iraní ha indicado que la normativa de la FIFA establece que el 8% del aforo de cada partido se asigna a las federaciones participantes, lo que permite a los aficionados de cada país adquirir entradas a través de un mecanismo oficial en coordinación con su federación.

La FFI afirmó que recibió la cuota e inició el proceso de venta de entradas para los partidos contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto a través de su página web oficial. “Sin embargo, en una medida inesperada, se ha revocado la asignación destinada a la Federación Iraní de Fútbol y, en las circunstancias actuales, no es posible proporcionar ni una sola entrada a los aficionados de la selección nacional a través de la federación”, ha asegurado dicho organismo.

Irán llegó el domingo, a la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, donde establecerá su centro de operaciones durante el Mundial ante los obstáculos logísticos y diplomáticos de los que responsabiliza a la Casa Blanca.

Según las autoridades iraníes, 15 integrantes del equipo y varios miembros del cuerpo técnico y directivo aún no han recibido autorización para ingresar en Estados Unidos.

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