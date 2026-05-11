La final enfrentará al FC Barcelona y al Atlético de Madrid este sábado 16 de mayo a las 21:00 en el estadio de Gran Canaria.

La bilbaína, pertenece al grupo Élite de UEFA, debutó en Primera División femenina en 2017 y desde la pasada temporada dirige partidos en Primera RFEF masculina. Ya ha participado en dos finales de la Supercopa de España, pero esta será su primera final de la Copa de la Reina.

Las asistentes Iragartze Fernández (Getxo) y Haizea Castresana (Llodio) la acompañarán en las bandas.

Mientras que Marta Huerta de Aza será la cuarta árbitra y Raquel Díaz será la árbitra asistente reserva, tal y como ha informado la RFEF en un comunicado.