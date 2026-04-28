El París Saint-Germain ha cobrado una ventaja mínima en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, un duelo de titanes que ha acabado con un 5-4 que deja todo abierto para la vuelta la semana que viene.

Los de Luis Enrique han llegado a disponer de tres goles de renta, gracias a sendos dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé y a un tanto de Joao Neves, pero el equipo bávaro ha reaccionado para dejar abierta la eliminatoria con tantos de Harry Kane, Michael Olise, Upamecano y Luis Díaz.

En un Parque de los Príncipes con un ambiente de gala, los primeros 45 minutos han sido una auténtica oda al fútbol, trepidantes y plagados de ocasiones. Ha sido el conjunto bávaro el que acaparó el balón en el primer tramo, con Joshua Kimmich obligado a Matvei Safonov a sacar una mano casi sobre la línea de gol antes del primer cuarto de hora.

Apenas un par de minutos después, Luis Díaz se ha adentrado en el área y, de manera astuta, ha metido la pierna justo en el momento perfecto para que Willian Pacho le derribase cuando buscaba el balón. El colegiado ha señalado el punto de penalti y Harry Kane, en el lanzamiento, ha engañado al guardameta ruso para superar a Raúl González y convertirse en el quinto máximo goleador en la historia de las competiciones europeas con 77 tantos (min.17).

Con los de Luis Enrique todavía en shock por el golpe, Michael Olise ha rozado el segundo, pero se ha encontrado con la manopla de Safonov. Sin embargo, el PSG se ha rehecho pronto y ha estado a punto de empatar en una acción en la que Ousmane Dembélé ha fallado incomprensiblemente en el mano a mano con Manuel Neuer.

No ha errado, en cambio, Khvicha Kvaratskhelia, que en una magnífica jugada individual ha regateado a Josip Stanisic y ha sacado un tiro con rosca que ha clavado en la escuadra (min.24).

Eran los mejores minutos del cuadro francés, que apenas nueve minutos después, justo tras otra oportunidad de Olise, ha conseguido darle la vuelta al partido después de que Dembélé sirviese un balón desde saque de esquina que Joao Neves ha cabeceado al fondo de la red tras elevarse por encima de Jamal Musiala (min.33).