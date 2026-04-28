El PSG se lleva una corta ventaja de un duelo de titanes para la historia (5-4)
El París Saint-Germain ha cobrado una ventaja mínima en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, un duelo de titanes que ha acabado con un 5-4 que deja todo abierto para la vuelta la semana que viene.
Los de Luis Enrique han llegado a disponer de tres goles de renta, gracias a sendos dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé y a un tanto de Joao Neves, pero el equipo bávaro ha reaccionado para dejar abierta la eliminatoria con tantos de Harry Kane, Michael Olise, Upamecano y Luis Díaz.
En un Parque de los Príncipes con un ambiente de gala, los primeros 45 minutos han sido una auténtica oda al fútbol, trepidantes y plagados de ocasiones. Ha sido el conjunto bávaro el que acaparó el balón en el primer tramo, con Joshua Kimmich obligado a Matvei Safonov a sacar una mano casi sobre la línea de gol antes del primer cuarto de hora.
Apenas un par de minutos después, Luis Díaz se ha adentrado en el área y, de manera astuta, ha metido la pierna justo en el momento perfecto para que Willian Pacho le derribase cuando buscaba el balón. El colegiado ha señalado el punto de penalti y Harry Kane, en el lanzamiento, ha engañado al guardameta ruso para superar a Raúl González y convertirse en el quinto máximo goleador en la historia de las competiciones europeas con 77 tantos (min.17).
Con los de Luis Enrique todavía en shock por el golpe, Michael Olise ha rozado el segundo, pero se ha encontrado con la manopla de Safonov. Sin embargo, el PSG se ha rehecho pronto y ha estado a punto de empatar en una acción en la que Ousmane Dembélé ha fallado incomprensiblemente en el mano a mano con Manuel Neuer.
No ha errado, en cambio, Khvicha Kvaratskhelia, que en una magnífica jugada individual ha regateado a Josip Stanisic y ha sacado un tiro con rosca que ha clavado en la escuadra (min.24).
Eran los mejores minutos del cuadro francés, que apenas nueve minutos después, justo tras otra oportunidad de Olise, ha conseguido darle la vuelta al partido después de que Dembélé sirviese un balón desde saque de esquina que Joao Neves ha cabeceado al fondo de la red tras elevarse por encima de Jamal Musiala (min.33).
El Balón de Oro y Désiré Doué han siguido insistiendo y Musiala ha perdonado el segundo cuando apenas se había cumplido la primera media hora de encuentro, un ritmo frenético que impedía desconectar.
En una jugada combinativa, los alemanes han vuelto a poner las tablas gracias a un disparo tremendo de Olise desde la frontal ante el que nada ha podido hacer el portero local (min.41).
El partido se encaminaba hacia el descanso cuando el VAR, al mando del español Carlos del Cerro Grande, ha advertido al árbitro de campo, el suizo Sandro Schärer, de una posible mano de Alphonso Davies en el área. Después de que se confirmase la pena máxima, Dembélé se ha encargado de firmar el momentáneo 3-2 con un remate ajustado al palo derecho (min.45+5).
Y si la primera mitad en París ha sido una locura, la segunda tenía reservada todavía más acción. Tres minutos de plena inspiración han permitido a los de Luis Enrique hacerse con una renta que parecía insalvable para el Bayern; primero, en un gran contragolpe francés, Kvaratskhelia ha recogido un pase atrás de Achraf Hakimi para fusilar a Neuer (min.56). En el 59, un latigazo a pierna cambiada de Dembélé servía para establecer el 5-2.
Lejos de perderle la cara al encuentro, el equipo de Vincent Kompany ha tirado de orgullo para acercarse por mediación de Dayot Upamecano, que ha cabeceado un centro preciso de Kimmich a balón parado (min.65). Solo tres minutos después, Luis Díaz ha recibido un pase largo de Kane y, tras sentar a Marquinhos, ha definido con un disparo a la escuadra que el árbitro validó tras consultar con el VAR (min.68).
Safonov todavía ha tenido que actuar para evitar el empate de Jonathan Tah, al que ha respondido Senny Mayulu con un balón al palo. En el último minuto, Pacho ha sacado en línea de gol el empate bávaro. Un auténtico homenaje al fútbol.
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