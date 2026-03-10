El Galatasaray ha sorprendido este martes al Liverpool (1-0) en el inicio de su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones, en un partido de ida en el que un solitario gol de Mario Lemina obligará a los de Arne Slot a remontar en Anfield.

Como ya les ocurriera en la fase de liga -cuando encajaron el mismo resultado en el mes de septiembre-, los 'reds' han caído de nuevo en el 'infierno' de Estambul, donde Florian Wirtz ha desaprovechado nada más empezar una ocasión clamorosa a puerta vacía, en un vibrante comienzo en el que, sin embargo, ha pagado cara su fragilidad defensiva.

En cambio, el Bayern de Múnich ha dado un paso casi definitivo hacia cuartos después de arrasar a la Atalanta en el New Balance Arena de Bérgamo (1-6). En el minuto 25, el equipo bávaro ya mandaba por 0-3 en una auténtica exhibición en la que ha dejado en nada la alta presión de los italianos en los primeros minutos.

El Atlético de Madrid también ha goleado por 5-2 al Tottenham Hotspur, con doblete incluido de Julián Álvarez para los madrileños, en un partido dinamitado por los tempraneros fallos en la zaga del equipo inglés, quedando así señalado su portero Antonin Kinsky.

Por su parte, el FC Barcelona ha conseguido salvar un empate (1-1) ante el Newcastle United en St James' Park, en un muy mal partido en el que un penalti sobre la bocina, en el descuento, anotado por Lamine Yamal ha salvado a los 'culers' de una derrota que hubiera sido merecida y que se ha convertido en un esperanzador empate para la vuelta en el Spotify Camp Nou.

Lo mejor ha sido, sin duda, el resultado. Porque en el 90+5 ha cometido Malick Thiaw un claro penalti sobre Dani Olmo, que ha entrado de refresco y apenas ha hecho esa jugada, pero decisiva. Y Lamine Yamal ha convencido a Raphinha, espesos ambos, como todos en el Barça, durante todo el partido para no fallar y engañar a Aaron Ramsdale para firmar ese empate.