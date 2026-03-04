COPA DEL REY
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

GALERÍA DE FOTOS: Las mejores imágenes de la semifinal de Copa entre Real Sociedad y Athletic

Euskaraz irakurri: ARGAZKI-GALERIA: Reala-Athletic Kopako finalerdiak utzitako irudirik onenak
author image

EITB

Última actualización

La Real Sociedad y el Athletic Club han disputado el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026. Aquí se pueden ver algunas de las imágenes del derbi vasco copero.

Fútbol Real Sociedad Athletic Club Copa del Rey Otras competiciones de fútbol Derbi Vasco

Te puede interesar

Reala-Athletic, Errege Kopa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sigue, en directo, el partido Real Sociedad-Athletic Club, duelo de vuelta de las semifinales de Copa

No te pierdas este miércoles, 4 de marzo, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que enfrentará a la Real Sociedad y al Athletic Club, en ETB1, kirolakeitb.eus y ETB ON. A partir de las 20:30 horas comenzará el programa "Koparen Bila" con los detalles de la previa del encuentro. A continuación, se emitirá el duelo entre ambos equipos y, una vez finalizado el mismo, se analizará lo acontecido en el programa especial postpartido.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X