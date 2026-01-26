Errege Kopako finalaren data aldatuko dute, eta ziurrenik apirilaren 18ra edo 19ra aurreratuko da
Apirilaren 25ean jokatzekoa zen finala, baina sasoi horretan azoka ospatzen dute Sevillan. Gainera, asteburu horretan bertan Motoziklismoko Munduko Txapelketako Espainiako Sari Nagusia izango da Jerez de la Fronteran (Cadiz), Andaluziako hiriburutik 90 bat kilometrora.
Espainiako Futbol Federazioaren (RFEF) presidenteak, Rafael Louzanek, Errege Kopako finalaren data aldatuko dela baieztatu du. Hasiera batean apirilaren 25erako aurreikusita zegoen, baina ziurrenik aurreko asteburuan jokatuko da.
Hiru euskal talde, Athletic, Reala eta Alaves, txapelketako final-laurdenetan daude, eta horietako bat gutxienez finalerdietarako sailkatuko da, txuri-urdin eta babazorroen artean kanporaketa izango da eta.
Louzanek, Nafarroako Unibertsitatean kudeaketari eta lidergoari buruzko saio batean parte hartu baino minutu batzuk lehenago, adierazi du kopako finala aurreratu egingo dela, Sevillan segurtasuna bermatu ahal izateko.
Neurri horren helburua Estatuko segurtasun indarren lan-baldintzak eta zaleen segurtasuna bermatzea dela azaldu du RFEFko buruzagiak.
Azken erabakia xehetasun batzuen menpe dago, batez ere Betisek, Kopako finala hartuko duen futbol-zelaian jokatzen duen taldeak, hiru lehiaketa jokatzen dituelako: Liga, Errege Kopa eta Europa Liga. Horrek zelaia prestatzeko data egokia bilatzera behartzen du. Federazioak nabarmendu du Ligarekin lankidetzan dihardutela, aukerarik egokiena aurkitzeko.
Apirilaren 25eko azokaren aurreko asteburuan jokatuko litzateke, Espainiako Futbol Federazioko iturriek baieztatu dutenez, agintariekin data zehatza ixteko zain.
RFEFen presidenteak iragan abenduan irratian egindako elkarrizketa batean adierazi zuenez, "irtenbiderik onena" bilatzen ari ziren. "Kontuan izan behar da lehen La Cartuja Kopako finalerako erabiltzen zela bakarrik, baina orain Betisek bertan jokatzen dituela ligako eta UEFAko partidak", gogorarazi zuenez.
Espainiako Gobernuaren Ordezkariordetzak eta Sevillako Udalak egun batzuk lehenago ohartarazi zuten zaila zela segurtasuna eta oinarrizko zerbitzuak bermatzea. Asteburu horretan, gainera, Motoziklismoko Munduko Sari Nagusia izango da Jerez de la Fronteran (Cadiz), Andaluziako hiriburutik 90 bat kilometrora. Milaka zale erakartzen dituen kirol ekitaldia da.
Bartzelonak seigarren Superkopa irabazi du klasiko parekatu batean (2-0)
Brugts eta Putellas protagonistak izan dira Bartzelonak Superkopan duen nagusitasuna berretsi duen partida zirraragarrian.
Alessandro Ruta kirol-adituaren ikuspuntua, Atalanta-Athletic partidari buruz
Alessandro Ruta kirol-aditu italiarrak gaur gaueko partida nola ikusten duen azaldu du elkarrizketa honetan. Atalanta ikusten du faborito, baina sorpresaren bat gerta daitekeela ere azaldu du.
Erregina Kopako finala Gran Canaria Estadioan jokatuko da, maiatzaren 16an
Reala eta Athletic final-laurdenetan daude, alegia, final hori jokatzeko lehian jarraitzen duten taldeen artean.
Errege Kopako final-laurdenetako kanporaketako ordutegiak
Alaves-Reala derbia otsailaren 4an jokatuko dute, 21:00etan, Mendizorrotzan. Athleticek, ostera, otsailaren 4ean egin beharko dio aurre Valentziari, 21:00etatik aurrera.
Alaves-Reala eta Valentzia-Athletic, Errege Kopako final-laurdenetan
Kanporaketak otsailaren 3an, 4an edo 5ean jokatuko dituzte, partida bakarrera. Albacete-Bartzelona eta Betis-Atletico Madril izango dira gainerako bi neurketak. Finalerdietan, gutxienez euskal talde bat izango da.
Senegal, Afrika Kopako txapeldun, Marokoren aurkako final gorabeheratsuan
Partidako azken minutuetan, polemika izan zen nagusi. Batetik, epaileak gol bat baliogabetu zion Senegali; bestetik, luzapenean Marokoren alde izandako penaltiak senegaldarren protestak eragin zituen, eta zelaia utzi zuten.
Honela jaurti zituzten penaltiak Reala-Osasuna Errege Kopako kanporaketan
Realak lortu zuen final-laurdenetara aurrera egitea. Oyarzabalek, Guedesek, Solerrek eta Sergio Gomezek sareetara bidali zuten baloia, eta Unai Marrerok Moncayolaren eta Catenaren jaurtiketak gelditu zituen.
Luis Sabalza eta Jokin Aperribay itxaropentsu Kopako aukera aprobetxatzeko
Luis Sabalza Osasunako presidenteak eta Jokin Aperribay Realeko presidenteak Getarian bazkaldu dute Anoetan jokatuko den Errege Kopako derbiaren aurretik. Espero bezala, bakoitzak bere taldea animatu du, Ligari begira motibatuko dituen garaipena lortzeko itxaropenarekin.
Realak markagailua irauli du Osasunaren aurka, derbian, eta penaltietan sailkatu da Kopako final-laurdenetarako
Nafarroako taldea 0-2 aurreratu da, Moncayolak eta Oyarzabalek bere atean sartutako golen bidez, baina Turrientesek eta Zubeldiak berdindu egin dute, azken minutuetan; luzapenean, Aitor Fernandezek penalti bat gelditu du, eta penalti jaurtiketetan Unai Marrerok bi gelditu ditu.