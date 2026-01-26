RFEF
Errege Kopako finalaren data aldatuko dute, eta ziurrenik apirilaren 18ra edo 19ra aurreratuko da

Apirilaren 25ean jokatzekoa zen finala, baina sasoi horretan azoka ospatzen dute Sevillan. Gainera, asteburu horretan bertan Motoziklismoko Munduko Txapelketako Espainiako Sari Nagusia izango da Jerez de la Fronteran (Cadiz), Andaluziako hiriburutik 90 bat kilometrora.

(Foto de ARCHIVO) General view during the draw for the Quarter-finals of the Copa del Rey, at the Ciudad del Futbol, on January 19, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press 19/1/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Errege Kopako final-laurdenetako zozketa, Las Rozasen (Madril). Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Futbol Federazioaren (RFEF) presidenteak, Rafael Louzanek, Errege Kopako finalaren data aldatuko dela baieztatu du. Hasiera batean apirilaren 25erako aurreikusita zegoen, baina ziurrenik aurreko asteburuan jokatuko da.

Hiru euskal talde, Athletic, Reala eta Alaves, txapelketako final-laurdenetan daude, eta horietako bat gutxienez finalerdietarako sailkatuko da, txuri-urdin eta babazorroen artean kanporaketa izango da eta.

Louzanek, Nafarroako Unibertsitatean kudeaketari eta lidergoari buruzko saio batean parte hartu baino minutu batzuk lehenago, adierazi du kopako finala aurreratu egingo dela, Sevillan segurtasuna bermatu ahal izateko.

Neurri horren helburua Estatuko segurtasun indarren lan-baldintzak eta zaleen segurtasuna bermatzea dela azaldu du RFEFko buruzagiak.

Azken erabakia xehetasun batzuen menpe dago, batez ere Betisek, Kopako finala hartuko duen futbol-zelaian jokatzen duen taldeak, hiru lehiaketa jokatzen dituelako: Liga, Errege Kopa eta Europa Liga. Horrek zelaia prestatzeko data egokia bilatzera behartzen du. Federazioak nabarmendu du Ligarekin lankidetzan dihardutela, aukerarik egokiena aurkitzeko.

Apirilaren 25eko azokaren aurreko asteburuan jokatuko litzateke, Espainiako Futbol Federazioko iturriek baieztatu dutenez, agintariekin data zehatza ixteko zain.

RFEFen presidenteak iragan abenduan irratian egindako elkarrizketa batean adierazi zuenez, "irtenbiderik onena" bilatzen ari ziren. "Kontuan izan behar da lehen La Cartuja Kopako finalerako erabiltzen zela bakarrik, baina orain Betisek bertan jokatzen dituela ligako eta UEFAko partidak", gogorarazi zuenez.

Espainiako Gobernuaren Ordezkariordetzak eta Sevillako Udalak egun batzuk lehenago ohartarazi zuten zaila zela segurtasuna eta oinarrizko zerbitzuak bermatzea. Asteburu horretan, gainera, Motoziklismoko Munduko Sari Nagusia izango da Jerez de la Fronteran (Cadiz), Andaluziako hiriburutik 90 bat kilometrora. Milaka zale erakartzen dituen kirol ekitaldia da.

Futbola Real Sociedad Athletic Club Alaves Errege Kopa Futboleko beste lehiaketa batzuk

