Errege Kopako final-laurdenetako kanporaketako ordutegiak

Alaves-Reala derbia otsailaren 4ean jokatuko dute, 21:00etan, Mendizorrotzan. Athleticek, ostera, otsailaren 4ean egin beharko dio aurre Valentziari, 21:00etatik aurrera.
Jon Mikel Aranburu eta Abde Rebbach, Alavesen eta Realaren arteko derbian, Mendizorrotzan
Reala eta Alavesen arteko derbi bateko artxiboko irudia.
Errege Koparen final-laurdenetako 4 neurketak otsailaren 3tik 5era jokatuko dira, Espainiako Futbol Federazioak (RFEF) jakitera eman duenez. Hiru euskal talde arituko dira lehian kanporaketa horretan.

Alavesek eta Realak otsailaren 4ean jokatuko dute, asteazkenez, Mendizorrotzan, 21:00etan hasita. Athleticek, berriz, otsailaren 4ean egin beharko dio aurre Valentziari, 21:00etatik aurrera.

Horiez gain, kanporaketako beste bi neurketak honako ordutegia izango dute: 

-Albacete-Bartzelona: otsailak 3, 21:00etan.

-Betis-Atletico Madril: otsailak 5, 21:00etan. 

Alaves-Reala eta Valentzia-Athletic, Errege Kopako final laurdenetan
