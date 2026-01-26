RFEF
La final de Copa del Rey cambia de fecha y probablemente se adelantará al 18 o 19 de abril

Inicialmente estaba prevista para el 25 de abril, sábado de Feria. Además, ese mismo fin de semana tiene lugar el Gran Premio de España del Mundial de Motociclismo en Jerez de la Frontera (Cádiz), a escasos 90 kilómetros de Sevilla.
(Foto de ARCHIVO) General view during the draw for the Quarter-finals of the Copa del Rey, at the Ciudad del Futbol, on January 19, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press 19/1/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). Foto de archivo: Europa Press
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha confirmado el cambio en la fecha de la final de la Copa del Rey, inicialmente prevista para el 25 de abril, que probablemente se adelantará al fin de semana anterior.

Tres equipos vascos, Athletic, Real Sociedad y Alavés se encuentran en cuartos de final de la competición, y al menos uno de ellos se clasificará para semifinales, gracias al cruce directo entre guipuzcoanos y alaveses.

Louzán, minutos antes de participar en una sesión en la Universidad de Navarra sobre gestión y liderazgo, ha declarado que todo apunta a que la final copera se adelantará por una cuestión de orden público y de ocupación en la ciudad de Sevilla, que acogerá el partido.

Esta medida busca facilitar las condiciones de trabajo y habitabilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, así como de las aficiones.

La decisión final está pendiente de ajustar algunos detalles, principalmente debido a que el Real Betis, que juega en el estadio de la final, disputa tres competiciones: LaLiga, la Copa del Rey y la Europa League. Esto obliga a buscar las combinaciones adecuadas para la preparación del estadio. Desde la federación destacan que hay buen entendimiento y colaboración con LaLiga para encontrar la mejor alternativa.

De confirmarse, sería el fin de semana anterior al sábado de Feria, 25 de abril, en el que estaba previsto que tuviera lugar el evento deportivo. Fuentes de la RFEF han confirmado, que el cambio de fecha es seguro, a espera de cerrar la fecha concreta con las autoridades.

El presidente de la RFEF aseguraba en una entrevista radiofónica en diciembre que estaban buscando "la mejor solución". "Hay que tener en cuenta que antes se utilizaba La Cartuja solo para la final de Copa y ahora juega allí el Betis sus partidos de liga y de la UEFA", afirmaba.

La Subdelegación del Gobierno español y el Ayuntamiento habían advertido días atrás de la complejidad de garantizar la seguridad y los servicios básicos un fin de semana donde, además, tiene lugar el Gran Premio de España del Mundial de Motociclismo en Jerez de la Frontera (Cádiz), a escasos 90 kilómetros de la capital andaluza, en el que se dan cita decenas de miles de aficionados al deporte de las dos ruedas.

