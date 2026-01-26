La final de Copa del Rey cambia de fecha y probablemente se adelantará al 18 o 19 de abril
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha confirmado el cambio en la fecha de la final de la Copa del Rey, inicialmente prevista para el 25 de abril, que probablemente se adelantará al fin de semana anterior.
Tres equipos vascos, Athletic, Real Sociedad y Alavés se encuentran en cuartos de final de la competición, y al menos uno de ellos se clasificará para semifinales, gracias al cruce directo entre guipuzcoanos y alaveses.
Louzán, minutos antes de participar en una sesión en la Universidad de Navarra sobre gestión y liderazgo, ha declarado que todo apunta a que la final copera se adelantará por una cuestión de orden público y de ocupación en la ciudad de Sevilla, que acogerá el partido.
Esta medida busca facilitar las condiciones de trabajo y habitabilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, así como de las aficiones.
La decisión final está pendiente de ajustar algunos detalles, principalmente debido a que el Real Betis, que juega en el estadio de la final, disputa tres competiciones: LaLiga, la Copa del Rey y la Europa League. Esto obliga a buscar las combinaciones adecuadas para la preparación del estadio. Desde la federación destacan que hay buen entendimiento y colaboración con LaLiga para encontrar la mejor alternativa.
De confirmarse, sería el fin de semana anterior al sábado de Feria, 25 de abril, en el que estaba previsto que tuviera lugar el evento deportivo. Fuentes de la RFEF han confirmado, que el cambio de fecha es seguro, a espera de cerrar la fecha concreta con las autoridades.
El presidente de la RFEF aseguraba en una entrevista radiofónica en diciembre que estaban buscando "la mejor solución". "Hay que tener en cuenta que antes se utilizaba La Cartuja solo para la final de Copa y ahora juega allí el Betis sus partidos de liga y de la UEFA", afirmaba.
La Subdelegación del Gobierno español y el Ayuntamiento habían advertido días atrás de la complejidad de garantizar la seguridad y los servicios básicos un fin de semana donde, además, tiene lugar el Gran Premio de España del Mundial de Motociclismo en Jerez de la Frontera (Cádiz), a escasos 90 kilómetros de la capital andaluza, en el que se dan cita decenas de miles de aficionados al deporte de las dos ruedas.
El Barcelona conquista su sexta Supercopa en un clásico igualado (2-0)
Brugts y Putellas, protagonistas en un duelo emocionante que confirma la supremacía del Barça femenino en la Supercopa.
Así ve el partido Atalanta-Athletic el experto en deportes Alessandro Ruta
El experto deportivo italiano Alessandro Ruta explica en esta entrevista cómo ve el partido de esta noche entre Atalanta y Athletic. Cree que Atalanta es favorita, pero también explica que puede ocurrir alguna sorpresa.
La final de la Copa de la Reina se jugará en el Estadio de Gran Canaria, el 16 de mayo
Real Sociedad y Athletic, que se encuentran clasificados para los cuartos de final, están entre los equipos que continúan en la lucha por disputar esa final.
Horarios de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey
El derbi Alavés-Real Sociedad se disputará el 4 de febrero a las 21:00 horas en Mendizorroza, mientras que el Athletic se enfrentará al Valencia el 4 de febrero, a partir de las 21:00 horas.
Alavés-Real Sociedad y Valencia-Athletic, en cuartos de final de la Copa del Rey
Las eliminatorias se jugarán el 3, 4 o 5 de febrero, a partido único. Los enfrentamientos Albacete-FC Barcelona y Betis-Atlético Madrid completan el cuadro de cuartos de final de la Copa, que tendrá al menos un equipo vasco en las semifinales.
Senegal, campeón de la Copa África, en una accidentada final ante Marruecos
Los últimos minutos del partido estuvieron marcados por la polémica. Por un lado, el árbitro anuló un gol a Senegal; por otro lado, un penalti a favor de Marruecos en el descuento provocó las protestas de los senegaleses, que abandonaron el terreno de juego.
Así fue la tanda de penaltis de la eliminatoria de Copa del Rey Real Sociedad-Osasuna
La Real Sociedad logró el pase a cuartos de final, al transformar cuatro de sus lanzamientos (Oyarzabal, Guedes, Soler y Sergio Gómez); Unai Marrero paró los disparos de Moncayola y Catena.
La Real Sociedad remonta ante Osasuna, en el derbi, y se clasifica en los penaltis para cuartos de final de la Copa
El equipo navarro se ha adelantado 0-2, con goles de Moncayola y de Oyarzabal en propia puerta, pero Turrientes y Zubeldia han empatado en el tramo final; Aitor Fernández ha parado un penalti en la prórroga, y, en la tanda decisiva, Unai Marrero ha detenido dos.
Luis Sabalza y Jokin Aperribay con esperanzas para aprovechar la oportunidad de la Copa
Luis Sabalza, presidente de Osasuna, y Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, han comido en Getaria antes del derbi de la Copa del Rey que se disputará en Anoeta. Como es de esperar, cada uno anima a su equipo, con la esperanza de conseguir una victoria que les motive de cara a La Liga.