Bartzelonak seigarren Superkopa irabazi du klasiko parekatu batean (2-0)

Brugts eta Putellas protagonistak izan dira Bartzelonak Superkopan duen nagusitasuna berretsi duen partida zirraragarrian. 

CASTELLÓN, 24/01/2026.- Las jugadoras del FC Barcelona celebran su victoria en la final de la Supercopa de España que han disputado hoy sábado FC Barcelona y Real Madrid en el estadio Castalia de Castellón. EFE/Manuel Bruque.
Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Bartzelonak seigarren Espainiako Superkopa irabazi du, bosgarrena jarraian, Real Madrilen aurka. Orain arte jokatutako klasikoen artean, berdinduena izan da.

Bartzelonak 28. minutuan aurrea hartu du Esmee Brugtsen gol bati esker. Partidaren amaieran, Alexia Putellasek itxi du markagailua behin betiko 2-0koa ezarrita.

Real Madrilek erresistentzia erakutsi eta aukerak sortu dituen arren, Bartzelonaren sendotasuna erabakigarria izan dira abantailari eusteko amaierara arte.

 

