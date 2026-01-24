El Barcelona conquista su sexta Supercopa en un clásico igualado (2-0)

El conjunto blaugrana se ha adelantado en el minuto 28 gracias a un gol de Esmee Brugts tras un saque de esquina, ha cerrado el marcador con un penalti transformado por Alexia Putellas en el minuto 90+3, sellando así el 2‑0 definitivo.

Aunque el Real Madrid ha mostrado resistencia y ha generado ocasiones peligrosas en varias fases del encuentro, la solidez defensiva del Barcelona y las intervenciones decisivas de su portera han sido determinantes para mantener la ventaja hasta el pitido final.