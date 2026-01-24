SUPERCOPA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Barcelona conquista su sexta Supercopa en un clásico igualado (2-0)

Brugts y Putellas, protagonistas en un duelo emocionante que confirma la supremacía del Barça femenino en la Supercopa.
CASTELLÓN, 24/01/2026.- Las jugadoras del FC Barcelona celebran su victoria en la final de la Supercopa de España que han disputado hoy sábado FC Barcelona y Real Madrid en el estadio Castalia de Castellón. EFE/Manuel Bruque.
Argazkia: EFE.
Euskaraz irakurri: Bartzelonak seigarren Superkopa irabazi du klasiko parekatu batean (2-0)

Última actualización

El FC Barcelona femenino ha conquistado su sexta Supercopa de España, la quinta consecutiva, en un clasico más disputado hasta la fecha contra el Real Madrid.

El conjunto blaugrana se ha adelantado en el minuto 28 gracias a un gol de Esmee Brugts tras un saque de esquina, ha cerrado el marcador con un penalti transformado por Alexia Putellas en el minuto 90+3, sellando así el 2‑0 definitivo.

Aunque el Real Madrid ha mostrado resistencia y ha generado ocasiones peligrosas en varias fases del encuentro, la solidez defensiva del Barcelona y las intervenciones decisivas de su portera han sido determinantes para mantener la ventaja hasta el pitido final.

Supercopa de España Fútbol Mujeres deportistas Otras competiciones de fútbol Real Madrid FC Barcelona

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X