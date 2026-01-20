Erreginaren Kopa
Erregina Kopako finala Gran Canaria Estadioan jokatuko da, maiatzaren 16an

Reala eta Athletic final-laurdenetan daude, alegia, final hori jokatzeko lehian jarraitzen duten taldeen artean.

Estadio de Gran Canaria Las Palmas.
Kanaria Handia estadioa; IRUDIA: EUROPA PRESS
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

2025-2026 denboraldiko Erregina Koparen finala Gran Canaria Estadioan jokatuko dute, Las Palmasen, Espainiako Futbol Federazioak astearte honetan jakinarazi duen bezala. Txapelketa zein taldek irabaziko duen erabakiko duen partida maiatzaren 16ean, larunbatez, jokatuko da.

Reala eta Athletic, une honetan, final horretan egoteko txartelaren bila lehiatzen ari diren zortzi taldeen artean daude. Final-laurdenetan, Athleticek Atletico Madril bisitatuko du, otsailaren 4ean, asteazkena, 18:30ean, eta Realak, berriz, Badalona jasoko du, otsailaren 5ean, osteguna, 19:00etan.

Erregina Kopa Athletic Club Real Sociedad Emakume kirolariak Futboleko beste lehiaketa batzuk

