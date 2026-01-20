La final de la Copa de la Reina se jugará en el Estadio de Gran Canaria, el 16 de mayo

La final de la Copa de la Reina de la temporada 2025-2026 se jugará en el Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, tal y como ha anunciado este martes la Federación Española de Fútbol. El partido que decidirá qué equipo se adjudica el título tendrá lugar el 16 de mayo, que es sábado.

La Real Sociedad y el Athletic están entre los ocho equipos que, en estos momentos, luchan por una plaza en esa gran final. En cuartos de final, el Athletic visitará al Atlético Madrid, el 4 de febrero, miércoles, a las 18:30 horas, en tanto que la Real Sociedad recibirá al Badalona el jueves 5, a las 19:00 horas.