La final de la Copa de la Reina se jugará en el Estadio de Gran Canaria, el 16 de mayo
La final de la Copa de la Reina de la temporada 2025-2026 se jugará en el Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, tal y como ha anunciado este martes la Federación Española de Fútbol. El partido que decidirá qué equipo se adjudica el título tendrá lugar el 16 de mayo, que es sábado.
La Real Sociedad y el Athletic están entre los ocho equipos que, en estos momentos, luchan por una plaza en esa gran final. En cuartos de final, el Athletic visitará al Atlético Madrid, el 4 de febrero, miércoles, a las 18:30 horas, en tanto que la Real Sociedad recibirá al Badalona el jueves 5, a las 19:00 horas.
Horarios de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey
El derbi Alavés-Real Sociedad se disputará el 4 de febrero a las 21:00 horas en Mendizorroza, mientras que el Athletic se enfrentará al Valencia el 4 de febrero, a partir de las 21:00 horas.
Alavés-Real Sociedad y Valencia-Athletic, en cuartos de final de la Copa del Rey
Las eliminatorias se jugarán el 3, 4 o 5 de febrero, a partido único. Los enfrentamientos Albacete-FC Barcelona y Betis-Atlético Madrid completan el cuadro de cuartos de final de la Copa, que tendrá al menos un equipo vasco en las semifinales.
Senegal, campeón de la Copa África, en una accidentada final ante Marruecos
Los últimos minutos del partido estuvieron marcados por la polémica. Por un lado, el árbitro anuló un gol a Senegal; por otro lado, un penalti a favor de Marruecos en el descuento provocó las protestas de los senegaleses, que abandonaron el terreno de juego.
Así fue la tanda de penaltis de la eliminatoria de Copa del Rey Real Sociedad-Osasuna
La Real Sociedad logró el pase a cuartos de final, al transformar cuatro de sus lanzamientos (Oyarzabal, Guedes, Soler y Sergio Gómez); Unai Marrero paró los disparos de Moncayola y Catena.
La Real Sociedad remonta ante Osasuna, en el derbi, y se clasifica en los penaltis para cuartos de final de la Copa
El equipo navarro se ha adelantado 0-2, con goles de Moncayola y de Oyarzabal en propia puerta, pero Turrientes y Zubeldia han empatado en el tramo final; Aitor Fernández ha parado un penalti en la prórroga, y, en la tanda decisiva, Unai Marrero ha detenido dos.
Luis Sabalza y Jokin Aperribay con esperanzas para aprovechar la oportunidad de la Copa
Luis Sabalza, presidente de Osasuna, y Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, han comido en Getaria antes del derbi de la Copa del Rey que se disputará en Anoeta. Como es de esperar, cada uno anima a su equipo, con la esperanza de conseguir una victoria que les motive de cara a La Liga.
El martes laborable resta ambiente a los prolegómenos del derbi copero entre la Real y Osasuna
Los aficionados de uno y otro equipo tienen compromisos laborales y, por tanto, son pocos los afortunados que han podido disfrutar de la previa desde primera hora del día. No será hasta bien entrada la tarde cuando las calles de Donostia comiencen a adoptar ambiente de fútbol.
El Barcelona, campeón de la Supercopa tras ganar al Real Madrid (3-2)
Vinicius y Gonzalo han igualado los goles previos de Raphinha y Lewandowski, pero el propio Raphinha ha marcado el doblete para hacer a su equipo campeón.
El Athletic jugará el 4 de febrero los cuartos de final de la Copa de la Reina, y la Real el 5
Las rojiblancas jugarán el miércoles, a las 18:30, mientras que las txuri-urdin lo harán el jueves, a las 19:00.