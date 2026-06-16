Sergio Francisco Realeko entrenatzaile ohia, Burgoseko prestatzaile berria
Entrenatzaile irundarrak denboraldi baterako kontratua sinatu du Burgosekin, eta bere lotura beste denboraldi batez luzatzeko aukera izango du, Gaztela eta Leongo taldearen helburuak betetzen baldin baditu.
Burgos CF taldeak gaur ohar baten bidez jakinarazi duenez, Sergio Francisco Ramos irundarra bere entrenatzailea izango da 2026/27 denboraldian, Luis Miguel Ramis prestatzaileak Osasuna zuzentzeko Gaztela eta Leongo taldea utzi ostean.
Talde zuri-beltzak jakitera eman duenez, entrenatzaile gipuzkoarrak denboraldi baterako kontratua sinatu du, baina bat gehiago luzatzeko aukera izango du, helburuak betetzen baldin baditu.
Sergio Francisco El Plantio futbol-zelaira iritsiko da, Realaren kirol egituraren barruan goranzko ibilbidea egin ondoren.
Irundarrak 2025/26 denboraldian goia jo zuen Realaren lehen taldera heldu zenean, baina talde txuri-urdina 16 partidatan soilik zuzendu zuen Lehen Mailan.
"Sergio Francisco bere taldeek baloiarekin duten protagonismoan, posizio-jokoan eta baloia atzealdetik ateratzean oinarritutako proposamenagatik nabarmentzen da, eraso antolatuaren eta talentu gaztearen aldeko apustu garbi batekin", azpimarratu du Burgosek.
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