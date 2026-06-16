El Burgos CF ha anunciado este martes a través de un comunicado la incorporación del irundarra Sergio Francisco Ramos como entrenador del primer equipo para la temporada 2026/27, tras la marcha de Luis Miguel Ramis, ahora técnico de Osasuna.

El técnico guipuzcoano firmará por una campaña, con la posibilidad de ampliar su vinculación una temporada más en función del cumplimiento de objetivos, ha informado el club blanquinegro.

Sergio Francisco llega a El Plantío tras una dilatada trayectoria en los banquillos y después de completar un recorrido ascendente dentro de la estructura deportiva de la Real Sociedad, entidad a la que también estuvo vinculado como futbolista.

Su progresión culminó en la temporada 2025/26 con su promoción al primer equipo de la Real Sociedad y al frente del conjunto txuri-urdin dirigió 16 encuentros en Primera División.

“Sergio Francisco destaca por una propuesta futbolística basada en el protagonismo con balón, el juego posicional y la salida desde atrás, con una apuesta por el ataque organizado y el desarrollo del talento joven”, ha señalado el Burgos.