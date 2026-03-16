Huescak kargutik kendu du Jon Perez ‘Bolo’ bizkaitarra
Zuzendaritzak erabakia hartu du taldeak azkeneko hilabeteetan izandako bolada txarrari buelta emateko beharrezko pauso moduan, Huesca jaitsierako postuetan baita.
Huescak Jon Perez Bolo entrenatzaile bizkaitarra kargutik kendu du, talde aragoiarrak iragarri duen arabera. Zuzendaritzak erabakia hartu du taldeak azkeneko hilabeteetan izandako bolada txarrari buelta emateko beharrezko pauso moduan, Huesca jaitsierako postuetan baita.
SD Huescak, “taldean emandako epean erakutsitako profesionaltasun eta ardurarengatik” eskerrak eman dizkio Jon Perezi, eta “bere hurrengo proiektu profesionaletan zorterik handienak” opa dizkio talde gorri-urdinak.
Horrela, huescar taldea entrenatzaile aldaketa bat baino gehiago egin duten taldeen multzoan sartu da; Cultural Leonesa, Zaragoza, Mirandes eta Valladolidek izan dute baita ere bi prestatzaile baino gehiago denboraldi honetan.
