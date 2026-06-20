Malaga Lehen Mailara itzuli da 8 urte geroago
Igoerarako lehia andaluziarrean, Carlos Ruizek eta David Larrubiak egindako golek garaipena eman diote Malagari eta maila gorenera igo dira.
Malagak EA Sports Ligara igotzea lortu du larunbat honetan. Zortzi denboraldiren ondoren itzuliko da. Almeria kanporatu du, 1-2 irabaziz etxetik kanpo, Rosaledako estadioan golik gabe berdindu ostean.
Juan Francisco Funesek entrenatzen duen taldeak Racingi eta Deportivori lagunduko die Espainiako futbolaren maila gorenera.
Hasierak sentsazio hobeak utzi ditu Malagarentzat, goian presioa eginez eta etxekoen irteera deseroso jarriz. Almeria metroak irabazten eta jokoaren kontrola bere gain hartzen saiatzen zen, baina aukerarik argienak bisitarien aldetik erortzen jarraitzen dute.
Minutuek aurrera egin ahala, partida orekatu egin da eta atsedenaldia golik gabe iritsi da, parekotasunak markatutako lehen zatiaren ostean.
Bigarren zatia erritmo biziago batekin hasi da. Malaga arriskuarekin iritsi da eta Almeriak tarteak aurkitzen zituen erantzun bakoitzean.
Malagako taldea handituz joan da kontrola hartu arte. Boniniren baloi irteera txar bat aprobetxatu du Joaquinek Chuperi baloia emateko. Hark Andres Fernandez gainditu du eta Malaga aurretik jarri du (0-1).
Golak arriskuak hartzera behartu du Almeria, eta erreakzioa berehala iritsi da, baina atzean ere tarteak utzi ditu. 70. minutuan, Larrubiak bisitarien jokaldi azkarra burutu du, abantaila handitu duen jaurtiketa indartsu batekin (0-2).
Etxekoen saria 75. minutuan iritsi da, Embarbak luzatutako Lunaren erdiraketa baten ostean Baptistaok aldea murriztu duenean. Zuri-gorriak gora etorri dira amaierara arte, baina ez Arribasek ez Boninik ez dute berdinketa aurkitu, bi kanporaketek, bat taldeko, markatutako amaieran.
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