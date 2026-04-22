Imanol Idiakez, Cadizeko entrenatzaile berria, denboraldiaren amaierara arte

Entrenatzaile gipuzkoarrak talde andaluziarra Hypermotion Ligan mantentzeko helburuarekin ailegatu da; Cadizek hiru puntuko abantaila ateratzen dizkie 1. RFEFerako jaitsiera postuei.

Imanol Idiakez

Imanol Idiakez, Cadizeko entrenatzaile berria. Argazkia: Europa Press

E. I. I. | KIROLAK EITB

Cadiz eta Imanol Idiakez akordio batera ailegatu dira entrenatzailea denboraldi amaieraraino lehen taldearekin sinatzeko, talde andaluziarrak jakinarazi duen arabera.

“Jokalari eta entrenatzaile moduan ibilbide luze batekin, Real Zaragoza, Vila-real, Leganes edo Deportivo taldeetan egon da besteak beste. Denboraldi honetan Zipreko AEK Larnaka zuzendu du”, adierazi du Cadizen jakinarazpenak, eta “entrenatzaile donostiarra jada kirol-hirian eta arratsalde honetako entrenamendua zuzenduko du” gehitu du.

Lehenago, Sergio Gomez, taldeko entrenatzailea, kargugabetu zutela iragarri zuen Cadizek, Hypermotion Ligan lortutako emaitza txarren ondorioz.

Talde horia sailkapeneko hemezortzigarren postuan dago, jaitsiera postuen hiru puntu gainetik, 38 puntu lortu ditu, eta Real Zaragozak berriz 35, honek jaitsiera postuak markatzen ditu.

Hypermotion Liga

