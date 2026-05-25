Hypermotion Liga

Deportivok lehen mailara igotzea lortu du, zortzi urteren ostean

Zaragozak, Huescak eta Cultural Leonesak, ostera, Lehen RFEF mailan jokatuko dute datorren denboraldian.

VALLADOLID, 24/05/2026.- Los jugadores del Deportivo celebran su ascenso tras vencer en el partido de la jornada 41 de la Liga Hypermotion que disputaban el Real Valladolid y el RC Deportivo de La Coruña, este domingo en el estadio José Zorrilla de Valladolid. EFE/ Pablo Requejo
AGENCIAS | EITB

Deportivok Lehen Mailara igotzea lortu zuen igande honetan, LaLiga Hypermotionen azken aurreko jardunaldian Valladolid 0-2 menderatuta.

Zortzi sasoi Lehen Mailatik at aritu ostean, horietatik bi Lehen RFEF mailan, talde galiziarra maila gorenean lehiatuko da 2026-27 sasoian. 

Nsongo Bil 21 urteko aurrelari gazte kamerundarra izan da coruñarren taldeko protagonista Lehen Mailarako bide honetan egindako lanari esker.

Zaragozak, bestetik, maila galdu zuen, Las Palmasen kontra berdindu eta gero. Izan ere, lortutako puntua ez zen nahikoa izan jaitsiera saihesteko. 

Cultural Leonesak ere Lehen RFEFera behera egin zuen, Burgosen aurrean 0-2 galduta, baita Huescak ere, Castelloren aurkako porrotaren ondorioz: 0-1-.

Eibar, promoziorako itxaropenez

Eibarrek azken jardunaldira arte promozioa jokatzeko aukerekin jarraituko du, igandean Kordoba menderatu zuelako: 2-0. Armaginekin batera, beste bost talde daude borroka berean: Almeria, Malaga, Las Palmas, Castello, eta Burgos.

