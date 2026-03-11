Derbia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Hypermotion Ligako Sanse-Eibar derbia apirilaren 2an jokatuko dute, Anoetan

Astean zehar jokatuko da Hypermotion Ligako 33. jardunaldia. Derbia 20:00etan hasiko da.

Eibar vs Sanse
Eibar-Sanse partida bateko artxiboko irudia. Argazkia: EFE
author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Hypermotion Ligako Sanse-Eibar derbia datorren apirilaren 2an jokatuko dute, Anoetan, 33. jardunaldian. Astean zehar jokatuko dituzte neurketak.

Honako hauek dira gainerako partidak: 

Martxoak 31, asteartea

Mirandes-Albacete (19:00)

Deportivo-Kordoba (20:00) 

Valladolid-Cadiz (21:30) 

Apirilak 1, asteazkena 

Andorra-Malaga, (19:00) 

Burgos-Ceuta, (20:00)

Huesca-CyD Leonesa (20:00) 

Racing -Sporting Gijon (21:30)

Apirilak 2, osteguna

Las Palmas-Granada (19:00)

Castello-Almeria (20:00) 

Leganes-Zaragoza (21:30

 

SD Eibar Hypermotion Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X