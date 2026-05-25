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El Deportivo regresa a Primera División, ocho años después

El Zaragoza, el Huesca y la Cultural Leonesa, en cambio, descienden a Primera RFEF.
VALLADOLID, 24/05/2026.- Los jugadores del Deportivo celebran su ascenso tras vencer en el partido de la jornada 41 de la Liga Hypermotion que disputaban el Real Valladolid y el RC Deportivo de La Coruña, este domingo en el estadio José Zorrilla de Valladolid. EFE/ Pablo Requejo
Los jugadores del Deportivo, celebrando el ascenso. EFE
Euskaraz irakurri: Deportivok lehen mailara igotzea lortu du, zortzi urteren ostean
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El Deportivo de La Coruña logró el ascenso a Primera División este domingo, después de ganar por 0-2 al Valladolid en la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion.  

Tras ocho temporadas lejos de Primera, dos de ellas en Primera RFEF, el equipo gallego vuelve a la máxima categoría. El joven delantero camerunés Nsongo Bil, de 21 años, ha sido el gran protagonista el equipo gallego que en apenas tres meses se ha convertido en el nuevo ídolo del deportivismo.

El Zaragoza, por su parte, perdió la máxima categoría tras empatar en su visita al campo de Las Palmas. Un punto insuficiente para evitar un descenso del que el conjunto aragonés ha estado cerca en las últimas campañas.

Asimismo, La Cultural Leonesa consumó su descenso tras perder por 0-2 ante el Burgos, así como el Huesca, que perdió este domingo por 0-1 ante al Castellón.

El Eibar, con opciones de promoción

El Eibar mantiene sus esperanzas de entrar en los puestos de promoción tras ganar este domingo por 2-0 al Córdoba. Junto a los armeros, otros cinco equipos aspiran a lograr el billete para la promoción: Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, y Burgos.

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