El Deportivo regresa a Primera División, ocho años después
El Deportivo de La Coruña logró el ascenso a Primera División este domingo, después de ganar por 0-2 al Valladolid en la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion.
Tras ocho temporadas lejos de Primera, dos de ellas en Primera RFEF, el equipo gallego vuelve a la máxima categoría. El joven delantero camerunés Nsongo Bil, de 21 años, ha sido el gran protagonista el equipo gallego que en apenas tres meses se ha convertido en el nuevo ídolo del deportivismo.
El Zaragoza, por su parte, perdió la máxima categoría tras empatar en su visita al campo de Las Palmas. Un punto insuficiente para evitar un descenso del que el conjunto aragonés ha estado cerca en las últimas campañas.
Asimismo, La Cultural Leonesa consumó su descenso tras perder por 0-2 ante el Burgos, así como el Huesca, que perdió este domingo por 0-1 ante al Castellón.
El Eibar, con opciones de promoción
El Eibar mantiene sus esperanzas de entrar en los puestos de promoción tras ganar este domingo por 2-0 al Córdoba. Junto a los armeros, otros cinco equipos aspiran a lograr el billete para la promoción: Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, y Burgos.
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Tras golear al Valladolid, y la derrota del Almería, el equipo cántabro ha asegurado el ascenso de manera matemática.
Puñetazo y tangana monumental en el derbi aragonés
Andrada, portero del Zaragoza, ha sido expulsado por empujar a Pulido, capitán del Huesca. Nada más ver la tarjeta roja, ha perdido el control y ha propinado un puñetazo en la cara a Pulido.
Imanol Idiakez, nuevo entrenador del Cádiz, hasta final de temporada
El técnico guipuzcoano llega al equipo andaluz con el objetivo de asegurar la permanencia en LaLiga Hypermotion; el Cádiz se halla, en la clasificación, con tres puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a 1ª RFEF.
El Eibar gana al Sanse en Anoeta, en el derbi de LaLiga Hypermotion (0-1)
Anaitz Arbilla, en el minuto cuatro, ha marcado el gol que ha otorgado el triunfo a los de Beñat San José. En el segundo tiempo, Dani Díaz ha fallado un penalti, que podía haber supuesto el empate.
El vizcaíno Jon Pérez 'Bolo', cesado en el Huesca
El club oscense asume esta decisión como un paso necesario para revertir la mala dinámica del equipo en los últimos meses, la cual ha llevado al Huesca a los puestos de descenso.
El derbi Sanse-Eibar de la Liga Hypermotion se disputará el 2 de abril en Anoeta
La 33ª jornada de la Liga Hypermotion se disputará entre semana.
El Cádiz destituye a Gaizka Garitano
Tras la mala dinámica del club, y la derrota ante el colista, el club ha decidido prescindir del entrenador de Derio.
La Cultural Leonesa destituye al Cuco Ziganda
El técnico navarro se despide después de estar al frente del conjunto leonés durante 20 jornadas en las que ha logrado seis victorias y siete empates, el último en el terreno del CD Leganés (1-1).
El basauriarra Igor Oca será entrenador del Leganés hasta final de temporada
Llegó al banquillo del primer equipo inicialmente como interino como sustituto de Paco López, destituido a principios de diciembre. El técnico de 44 años llegó el pasado verano a la entidad madrileña procedente del Sestao River para dirigir al filial.