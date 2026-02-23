HYPERMOTION LIGA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Cultural Leonesak kargutik kendu du Ziganda

Entrenatzaile nafarrak agur esan dio Leoneko taldeari 20 jardunalditan sei garaipen eta zazpi berdinketa lortu ostean, azkena Leganesen zelaian (1-1).

Jose-Angel-Cuco-Ziganda
Ziganda bere azken partidetako batean. Irudia: Cultural Leonesa
author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Cultural y Deportiva Leonesa taldeak Jose Angel Cuco Ziganda entrenatzaile nafarra eta bere lantaldea, Jorge Perez eta Julian Marin, kargutik kendu ditu.

Larraintzarreko entrenatzaileak Raul Llonaren lekua hartu zuen. Llonak Leongo taldea Hypermotion Ligara igotzea lortu eta lehen sei jardunaldietan zuzendu zuen. Ziganda 20 jardunalditan zehar egon da karguan, eta sei garaipen eta zazpi berdinketa erdietsi ditu, azkena Leganesen zelaian (1-1).

Taldearen dinamika txarra azkenaldian, hamar jardunalditan ez du garaipenik lortu, eta azken 30 jardunaldietatik lau puntu baino ez ditu bildu. Hori dela eta, Culturaleko zuzendaritzak aulkian bigarren aldaketa egitea erabaki dute.

Zenbait iturriren arabera, Zigandaren ordezkatzeko hautagaiak dira Oscar Gilsanz galiziarra (aurreko denboraldian Coruñako Deportivoren prestatzailea izandakoa) eta Ruben de la Barrera Leongo taldea zilarrezko mailara igotzea lortu zuen entrenatzailea, nahiz eta gero  taldearekin jaitsi.

 

Futbola Hypermotion Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X