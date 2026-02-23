Cultural Leonesak kargutik kendu du Ziganda
Entrenatzaile nafarrak agur esan dio Leoneko taldeari 20 jardunalditan sei garaipen eta zazpi berdinketa lortu ostean, azkena Leganesen zelaian (1-1).
Cultural y Deportiva Leonesa taldeak Jose Angel Cuco Ziganda entrenatzaile nafarra eta bere lantaldea, Jorge Perez eta Julian Marin, kargutik kendu ditu.
Larraintzarreko entrenatzaileak Raul Llonaren lekua hartu zuen. Llonak Leongo taldea Hypermotion Ligara igotzea lortu eta lehen sei jardunaldietan zuzendu zuen. Ziganda 20 jardunalditan zehar egon da karguan, eta sei garaipen eta zazpi berdinketa erdietsi ditu, azkena Leganesen zelaian (1-1).
Taldearen dinamika txarra azkenaldian, hamar jardunalditan ez du garaipenik lortu, eta azken 30 jardunaldietatik lau puntu baino ez ditu bildu. Hori dela eta, Culturaleko zuzendaritzak aulkian bigarren aldaketa egitea erabaki dute.
Zenbait iturriren arabera, Zigandaren ordezkatzeko hautagaiak dira Oscar Gilsanz galiziarra (aurreko denboraldian Coruñako Deportivoren prestatzailea izandakoa) eta Ruben de la Barrera Leongo taldea zilarrezko mailara igotzea lortu zuen entrenatzailea, nahiz eta gero taldearekin jaitsi.
Igor Oca basauriarra Leganeseko entrenatzailea izango da denboraldia amaitu arte
Hasiera batean bitarteko gisa iritsi zen lehen taldeko aulkira, abenduaren hasieran kargutik kendu zuten Paco Lopezen ordez. 44 urteko entrenatzailea joan den udan heldu zen talde madrildarrera, Sestao River taldetik, bigarren taldea zuzentzeko.
Ibai Gomezek ez du Andorra entrenatzen jarraituko
Gaur egun, taldea jaitsiera postuetatik puntu bakarrera dago, eta zortzi partida daramatza irabazi gabe. Gomezek iazko udan egin zuen bat Andorrako lantaltaldearekin.
