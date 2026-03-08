Cadizek kargutik kendu du Gaizka Garitano
Cadizek Gaizka Garitano euskal entrenatzailea kargutik kentzea erabaki du, klubak konfirmazio ofiziala ematearen faltan.
Talde andaluziarrak bolada txarrean eman ditu azken asteak, zortzi jardunaldi jarraian irabazi gabe, azken 24etatik puntu bat eskuratuz, eta Hypermotion Ligako 15. postuan kokatzen da.
Zaragoza azken sailkatuaren aurkako porrotaren ostean, klubak Derioko entrenatzailea kargugabetzea erabaki du.
Zure interesekoa izan daiteke
Cultural Leonesak kargutik kendu du Ziganda
Entrenatzaile nafarrak agur esan dio Leoneko taldeari 20 jardunalditan sei garaipen eta zazpi berdinketa lortu ostean, azkena Leganesen zelaian (1-1).
Igor Oca basauriarra Leganeseko entrenatzailea izango da denboraldia amaitu arte
Hasiera batean bitarteko gisa iritsi zen lehen taldeko aulkira, abenduaren hasieran kargutik kendu zuten Paco Lopezen ordez. 44 urteko entrenatzailea joan den udan heldu zen talde madrildarrera, Sestao River taldetik, bigarren taldea zuzentzeko.
Ibai Gomezek ez du Andorra entrenatzen jarraituko
Gaur egun, taldea jaitsiera postuetatik puntu bakarrera dago, eta zortzi partida daramatza irabazi gabe. Gomezek iazko udan egin zuen bat Andorrako lantaltaldearekin.
