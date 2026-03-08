HYPERMOTION LIGA

Cadizek kargutik kendu du Gaizka Garitano

Klubaren dinamika txarraren eta azken sailkatuaren aurkako porrotaren ondoren, klubak Derioko entrenatzailea baztertzea erabaki du.
Gaizkai Garitano. Artxiboko argazkia: EITB
EITB

Cadizek Gaizka Garitano euskal entrenatzailea kargutik kentzea erabaki du, klubak konfirmazio ofiziala ematearen faltan.

Talde andaluziarrak bolada txarrean eman ditu azken asteak, zortzi jardunaldi jarraian irabazi gabe, azken 24etatik puntu bat eskuratuz, eta Hypermotion Ligako 15. postuan kokatzen da.

Zaragoza azken sailkatuaren aurkako porrotaren ostean, klubak Derioko entrenatzailea kargugabetzea erabaki du.

Futbola Hypermotion Liga Gaizka Garitano

