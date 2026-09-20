Un gol de Del Álamo da la victoria al Eibar en el derbi ante el Athletic (1-0)

El Eibar ha ganado al Athletic, por 1-0, en el derbi vasco de la cuarta jornada de la Liga F Moeve de la temporada 2026-2027, en Ipurua, este domingo por la tarde. Ángeles del Álamo ha marcado el gol que ha dado la victoria al Eibar, en el minuto 57, con un gran cabezazo, en un partido que deja, de manera provisional, al Eibar en sexta posición de la clasificación, con siete puntos, los mismos que tiene el Athletic, que, por la diferencia de goles, es cuarto.

En la primera parte, el derbi ha sido muy igualado. Eibar y Athletic han mantenido un pulso en el que la fuerza se ha impuesto a la brillantez, con pocas ocasiones de gol. El Eibar ha dominado más el centro del campo, si bien no ha logrado llegar con excesiva claridad a la portería de Eunate Astralaga, y, de esta manera, el 0-0 que reflejaba el marcador resumía de forma adecuada lo visto sobre el césped de Ipurua.

Ya en la segunda mitad, en el minuto 57, ha llegado el 1-0 para el Eibar. Lo ha marcado Ángeles del Álamo, en un precioso cabezazo, en un córner; el balón ha entrado por la escuadra de la portería del Athletic.

Maite Valero, también en un córner, ha estado a punto de empatar, en el minuto 70. Las de Víctor Martín han adelantado líneas, en busca de la puerta de Anna Wellmann. No obstante, el Eibar, en el minuto 78, ha tenido muy cerca su segundo gol, en una buena jugada de contraataque, con un lanzamiento al poste de Nerea Sánchez; la árbitra ha revisado la jugada, pero no ha estimado penalti, en la acción anterior al chut de Sánchez.

Wellmann ha mandado a córner un buen cabezazo de Clara Pinedo. La presión del Athletic ha sido grande en el tramo final del derbi, y, en dos saques de esquina, la defensa del Eibar ha tenido que sacar el balón cuando ya se colaba. En definitiva, las de Iñaki Goikoetxea se han adjudicado el triunfo, en el primer derbi de la temporada.