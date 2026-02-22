Un gol de Agote en el último suspiro da la victoria al Athletic en el derbi de Ipurua (0-1)
Este permite a las rojiblancas romper la mala racha de las últimas semanas. Las armeras, en cambio, siguen sin sumar los puntos que necesitan para salir de la zona de peligro.
Arene Altonaga: “El partido ha dolido; necesitamos recuperarnos y darle la vuelta”
El Eibar ha perdido el derbi ante el Athletic en Ipurua por 0-1. Según nos ha explicado la capitana del Eibar, Arene Altonaga, perder como el año pasado, en el último minuto, les ha hecho daño. Sin embargo, tienen dos semanas de tranquilidad por delante y “les vendrá bien para recuperarse”.
Maite Valero: “Hemos intentado imponer nuestro juego; hemos insistido y ha llegado el gol que esperábamos”
Se ha disputado el derbi entre Eibar y Athletic, en Ipurua. El Athletic Club ha ganado 0-1 a los armeros y tras un mes complicado, Maite Valero ha explicado que “esta victoria les da un impulso” para seguir adelante y “darlo todo en los útlimos partidos”.
Clara victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Lezama (0-2)
El cuadro dirigido por Arturo Ruiz se ha mostrado superior en todo momento y se ha impuesto con goles de Aiara Agirrezabala y Paula Fernández, ambos logrados en la primera parte.
Liga F: Athletic vs. Real Sociedad, en directo
Sigue en directo el derbi correspondiente a la jornada 20 de la Liga F entre el Athletic Club y la Real Sociedad, este domingo, 15 de febrero, a partir las 12:00 horas, desde Lezama.
El Athletic busca subir posiciones y la Real afianzar la tercera plaza, en el derbi de este domingo en Lezama
Las txuri-urdin son terceras, con 15 puntos más que el Athletic, que es noveno. Las rojiblancas han encajado ocho goles en sus dos últimos compromisos. El partido de ida se resolvió con empate a uno. El derbi de este domingo se podrá seguir en directo desde las 12:00 horas en EITB.
El Athletic consigue su primera primera victoria en el Di Stéfano por 0-1
El Athletic sigue en la pelea por el título de la Liga F Moeve 2025-2026, tras ganar al Real Madrid (0-1) en el partido adelantado de la jornada 17. Tras un susto de para la portera Adriana Nanclares, el gran gol de Sara Ortega ha decidido los tres puntos para el club bilbaíno.
El técnico andoaindarra Yerai Martín dirigirá al Costa Adeje Tenerife hasta final de temporada
El técnico guipuzcoano llega al conjunto tinerfeño tras una destacada trayectoria en el fútbol formativo vasco, la SD Eibar, y su reciente experiencia internacional en el Racing Power FC de Portugal.
Sonia Bermúdez es la nueva seleccionadora de España y tendrá como ayudante a Iraia Iturregi
La Real federación Española de Fútbol ha hecho oficial que Montse Tomé deja de ser la seleccionadora de España y que a partir de ahora Sonia Bermúdez se hará cargo del combinado español. Iraia Iturregi será la segunda entrenadora.
Fechas de los derbis vascos de la Liga F Moeve
Athletic Club, Real Sociedad y Eibar son los representantes vscos que competirán en la máxima categoría. Aquí puedes consultar las fechas de todos los derbis vascos de la temporada 2025-2026.