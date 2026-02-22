Liga F Moeve
Un gol de Agote en el último suspiro da la victoria al Athletic en el derbi de Ipurua (0-1)

IPURUA, 22/02/2026.- La delantera del Eibar Lara (c) controla el balón durante el partido de Liga F que enfrentó al Eibar y al Athletic Club en Ipurua, este domingo. EFE/Javi Colmenero
Lara y Pinedo, en una jugada del partido. | Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Agotek azken hasperenean egindako golak garaipena eman dio Athletici Ipuruako derbian (0-1)
EITB

EITB

Última actualización

Este permite a las rojiblancas romper la mala racha de las últimas semanas. Las armeras, en cambio, siguen sin sumar los puntos que necesitan para salir de la zona de peligro.

Fútbol SD Eibar Athletic Club Goles Derbi Vasco Liga F Moeve

