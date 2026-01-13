F Liga
Athleticek lehen garaipena lortu du Di Stefanon (0-1)

MADRID, 13/01/2026.- Las jugadoras del Athletic Club celebran su victoria a la finalización del encuentro correspondiente a la jornada 17 de la Liga F que han disputado hoy martes frente al Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE / Juanjo Martín.
Athletic Clubeko jokalariek garaipena ospatu dute
U. A. E. | EITB

Azken eguneratzea

Athleticek 2025-2026 Moeve F Ligako titulua lortzeko lehian jarraitzen du, Real Madrili irabazita (0-1), 17. jardunaldiko partida aurreratuan. Adriana Nanclares atezainak buruan kolpea jaso ondoren, Sara Ortegaren gol bikainak hiru puntuak erabaki ditu talde bilbotarrarentzat.

