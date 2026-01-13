Athleticek lehen garaipena lortu du Di Stefanon (0-1)
Athleticek 2025-2026 Moeve F Ligako titulua lortzeko lehian jarraitzen du, Real Madrili irabazita (0-1), 17. jardunaldiko partida aurreratuan. Adriana Nanclares atezainak buruan kolpea jaso ondoren, Sara Ortegaren gol bikainak hiru puntuak erabaki ditu talde bilbotarrarentzat.
Yerai Martin prestatzaile andoaindarrak Costa Adeje Tenerife zuzenduko du denboraldia bukatu arte
Entrenatzaile gipuzkoarra Euskal Herriko futbol hezitzailean, SD Eibarren, ibilbide bikaina egin eta Portugalgo Racing Power FC taldean nazioarteko esperientzia izan ondoren iritsi da Tenerifeko taldera.
Sonia Bermudez da Espainiako selekzioko hautatzaile berria, eta Iraia Iturregi izango du laguntzaile
Espainiako Futbol Federazioak jakinarazi du Montse Tomek ez duela karguan jarraituko eta Bermudez dela hautatzaile berria. Iturregi izango da bigarren entrenatzailea.
Moeve F Ligako derbien egutegia
Athletic, Reala eta Eibar dira lehen mailan lehiatuko diren hiru euskal taldeak. Hemen ikus ditzakezu 2025-2026 denboraldiko derbien data guztiak.
Tximist Cup: emakumezkoen futbolean berdintasuna eta inklusioa landuz
Manchester City, Real Madril, Inter Milan, Olympique Lyon… Europako talde garrantzitsuenak erakartzen dituen txapelketa etorkizuneko izarren haztegi bihurtu da azken ekitaldietan.
F Moeve Liga abuztuaren 30-31ko asteburuan hasi eta maiatzaren 30-31n amaituko da
Egutegi asimetrikoa izango da. Hori dela eta, lehen itzuliko jardunaldi bakoitzeko ordena eta partidak eta bigarrenekoak ez dira bat etorriko.
Barçak irabazi du Kopa, bere palmareseko hamaikagarrena, Atletico Madril garaituta (2-0)
Kataluniako taldeak Claudia Pinaren bi golei esker menderatu du Atletico Madril, denboraldiko hirugarren garaikurra lortuta, Liga eta Superkopa irabazi ostean.
Bartzelonak seigarrenez jarraian irabazi du F Liga
Atletico Madrilek Txapeldunen Liga jokatzeko txartela ziurtatu du, eta Betis eta Valentzia Federazioko Lehen Mailara jaitsiko dira. Athleticek Superkopa ziurtatu du.
Beatriz Alvarez, F Liga: ''Sistemaren bat erabiltzeak epaileek akatsak egitea ekidingo luke''
F Ligan bideoarbitrajea ezartzeko aukeraren gainean mintzatu da Beatriz Alvarez F Ligareb presidenteak ostegun eguerdian, San Mamesen, Women's Football Week 2025 ekimenaren baitan. (Jatorrizko adierazpenak, gaztelaniaz)