Derbia igandean Lezaman, Athleticek sailkapenean gora egin nahi du eta Realak hirugarren postua sendotu

18:00 - 20:00
Joaneko derbia F Moeve Ligan, Anoetan.
EITB

Txuri-urdinak hirugarren dira, bederatzigarren den Athleticek baino 15 puntu gehiagorekin. Zuri-gorriek zortzi gol jaso dituzte euren azken bi konpromisoetan, baina joaneko partida berdinketarekin amaitu zen. Igandeko derbia zuzenean jarraitu ahal izango da, 12:00etatik aurrera, EITBn.

Real Sociedad Emakume kirolariak Athletic Club Lezamako kirol instalazioak Moeve F Liga

