F Liga: Athletic vs Real Sociedad, zuzenean

Athletic-Reala otsailak 15 streaming
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ikusi zuzenean Athletic Cluben eta Realaren arteko F Ligako 20. jardunaldiari dagokion euskal derbia, igande honetan, otsailaren 15ean, 12:00etatik aurrera, Lezamatik.

Futbola Real Sociedad Athletic Club Moeve F Liga

