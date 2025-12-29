Fitxaketa
Yerai Martin prestatzaile andoaindarrak Costa Adeje Tenerife zuzenduko du denboraldia bukatu arte

Entrenatzaile gipuzkoarra Euskal Herriko futbol hezitzailean, SD Eibarren, ibilbide bikaina egin eta Portugalgo Racing Power FC taldean nazioarteko esperientzia izan ondoren iritsi da Tenerifeko taldera.

Yerai MartIn Ramos, Andoaingoa, futbol entrenatzailea

Yerai Martín Ramos, Eibarri entrenatzen

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Yerai Martin Ramos andoaindarra Costa Adeje Teneriferen entrenatzaile berria izanen da denboraldia amaitu arte. Entrenatzaile gipuzkoarra oinarriko euskal futbolean, SD Eibarren, izandako ibilbide nabarmenaren eta berriki Racing Power FC talde portugaldarrean izandako esperientzia internazionalaren ondoren iritsi da Tenerifeko taldera.

33 urteko Yerai Martin Ramosek Tenerife zuzentzeko errronkari aurre eginen dio, jada panorama nazionaleko etorkizun handieneko entrenatzaileetako bat bezala finkatuta”, azaldu du Kanariar Uharteetako klubak bere sare sozialetan.

Entrenatzaile gipuzkoarra Eder Maestre kaleratu ondoren heldu da, Tenerifeko taldea F Ligaren goiko postuetan mantentzeko erronkarekin. Costa Adeje Tenerifeko entrenatzaile moduan zuzenduko duen lehenengo partida Deportivo de La Coruñaren aurka izanen da bisitari moduan, urtarrilaren 11n. Eta komunikabideen aurrean aurkezpena, ostiral honetan izango da, Heliodoro Rodriguez Lopez prentsa aretoan.

Gainera, bigarren entrenatzaile moduan, Luis Patiñok lagunduko dio, honek jada rol hori bete zuen aurreko denboraldian, Eder Maestreri laguntzen.

Moeve F Liga

