Oviedok Luis Carrion kargutik kendu du Sevillan jipoia jaso ondoren

Carrion urrian itzuli zen Oviedora, Veljko Paunovicen ordez.

Luis Carrion, head coach of Real Oviedo, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Real Oviedo at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on December 14, 2025, in Sevilla, Spain.
Irudia: EuropaPress.

Azken eguneratzea

Real Oviedok Luis Carrion entrenatzailea kargutik kendudu igande arratsaldean, Sevillaren aurka galdu eta gutxira (4-0), EA Sports Ligako 16. jardunaldian. 

Carrion joan den urrian itzuli zen Oviedora, Veljko Paunovicen ordez, Ligako zortzi jardunaldiren ostean. Carrionek 2023/2024 denboraldian zuzendu zuen kluba, eta azken aurreko Oviedo 10 punturekin utzi du, iritsi zenean baino lau puntu gehiagorekin.

