Rayo Vallecano-Real Oviedo partida martxoaren 4an jokatuko da, 19:00etan

Neurketa otsailaren 7an atzeratu zen, Vallecaseko futbol zelaiaren egoera txarrarengatik. Partida honek jaitsiera ekiditeko lehian eragin dezake.

Iñigo Pérez (Rayo Vallecano)

Iñigo Perez Rayo Vallecanoko entrenatzailea. Argazkia: Europa Press

author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Rayo Vallecano-Real Oviedo partida otsailaren 7an atzeratu zen Vallecaseko futbol zelaiaren egoera txarrarengatik; neurketa hori martxoaren 4an jokatuko da, 19:00etan.

Partida honek EA Sports Ligatik jaitsiera ekiditeko lehian eragin handia izan dezake, bertan hainbat talde ezberdin sartuta baitaude. Gaur egun, Rayo Vallecano 15. postuan dago, 26 punturekin, eta Real Oviedo, berriz, sailkapenaren azkeneko postuan dago 17 punturekin.

Iñigo Perezek entrenatzen duen Rayo Vallecano taldea Athleticen hurrengo aurkaria da; bizkaitarrek talde madrildarra bisitatuko dute asteburu honetan.

Futbola EA Sports Liga

