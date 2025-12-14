LALIGA EA SPORTS
El Oviedo destituye a Luis Carrión tras recibir una goleada en Sevilla

Carrión regresó el mes anterior a Oviedo como sustituto de Veljko Paunovic.

Luis Carrion, head coach of Real Oviedo, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Real Oviedo at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on December 14, 2025, in Sevilla, Spain.
Irudia: EuropaPress.
Euskaraz irakurri: Oviedok Luis Carrion kargutik kendu du Sevillan jipoia jaso ondoren

Última actualización

El Real Oviedo ha anunciado este domingo la destitución del técnico Luis Carrión, poco después de la derrota ante el Sevilla en la 16ª jornada de LaLiga EA Sports (4-0).

La dirección asturiana ha decidido prescindir de Carrión. Regresó a Oviedo en octubre en sustitución de Veljko Paunovic tras ocho jornadas de Liga. Carrión ya dirigió al equipo en la temporada 2023/2024, pero en esta ocasión ha dejado al equipo en la última posición, con cuatro puntos más que cuando llegó.

Fútbol LaLiga EA Sports

