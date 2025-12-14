El Oviedo destituye a Luis Carrión tras recibir una goleada en Sevilla
Carrión regresó el mes anterior a Oviedo como sustituto de Veljko Paunovic.
El Real Oviedo ha anunciado este domingo la destitución del técnico Luis Carrión, poco después de la derrota ante el Sevilla en la 16ª jornada de LaLiga EA Sports (4-0).
La dirección asturiana ha decidido prescindir de Carrión. Regresó a Oviedo en octubre en sustitución de Veljko Paunovic tras ocho jornadas de Liga. Carrión ya dirigió al equipo en la temporada 2023/2024, pero en esta ocasión ha dejado al equipo en la última posición, con cuatro puntos más que cuando llegó.
