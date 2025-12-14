El Real Oviedo ha anunciado este domingo la destitución del técnico Luis Carrión, poco después de la derrota ante el Sevilla en la 16ª jornada de LaLiga EA Sports (4-0).

La dirección asturiana ha decidido prescindir de Carrión. Regresó a Oviedo en octubre en sustitución de Veljko Paunovic tras ocho jornadas de Liga. Carrión ya dirigió al equipo en la temporada 2023/2024, pero en esta ocasión ha dejado al equipo en la última posición, con cuatro puntos más que cuando llegó.