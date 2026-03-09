Retro jardunaldia
Laligak bere lehenengo “Retro Jardunaldia” ospatuko du apirilaren 10etik 13ra

Bi maila profesionaletako taldeak eta baita arbitroak ere, beraien ibilbideko modelo historikoetan oinarritutako ekipamenduekin jokatuko dute.

Jon Ander Olasagasti (Levante) eta Fran Beltran (Girona); Argazkia: Europa Press

E. I. I. | EITB

Laligak bere lehenengo “Retro Jardunaldia” ospatuko du apirilaren 10tik 13ra. Bi maila profesionaletako taldeak eta baita arbitroak ere, beraien ibilbideko modelo historikoetan oinarritutako ekipamenduekin jokatuko dute.

Ekimenak, belaunaldien arteko zubi moduan jardun nahi du, LaLigaren arabera, zaleen jatorriak eta gaur egun futbola bizitzeko modua lotzeko. LaLigak, Europako bost txapelketa nagusietatik, horrelako tamaina duen jardunaldi bat antolatuko duen bakarra dela nabarmendu du.

Jaime Blancorentzat, LaLigako Kluben Bulegoaren zuzendaria, jardunaldia “gure taldeen historiari eta zaleen hainbat belaunaldi markatu duten sinboloei omenaldia egiteko aukera paregabea da”.

Ekimenaren helburuaren arren, honetan parte hartuko ez duten lau talde daude, hauek Real Madril, Bartzelona, Rayo Vallecano eta Getafe dira. Talde hauek, elastiko bereziak ekoiztea eragotzi duten hainbat arazo tekniko eta logistikoak pairatu dituzte. Hala ere, LaLigaren beste ekimenetan parte hartuko dute eta hurrengo denboraldian parte hartu ahal izatea espero da.  

