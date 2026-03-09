Laligak bere lehenengo “Retro Jardunaldia” ospatuko du apirilaren 10etik 13ra
Bi maila profesionaletako taldeak eta baita arbitroak ere, beraien ibilbideko modelo historikoetan oinarritutako ekipamenduekin jokatuko dute.
Ekimenak, belaunaldien arteko zubi moduan jardun nahi du, LaLigaren arabera, zaleen jatorriak eta gaur egun futbola bizitzeko modua lotzeko. LaLigak, Europako bost txapelketa nagusietatik, horrelako tamaina duen jardunaldi bat antolatuko duen bakarra dela nabarmendu du.
Jaime Blancorentzat, LaLigako Kluben Bulegoaren zuzendaria, jardunaldia “gure taldeen historiari eta zaleen hainbat belaunaldi markatu duten sinboloei omenaldia egiteko aukera paregabea da”.
Ekimenaren helburuaren arren, honetan parte hartuko ez duten lau talde daude, hauek Real Madril, Bartzelona, Rayo Vallecano eta Getafe dira. Talde hauek, elastiko bereziak ekoiztea eragotzi duten hainbat arazo tekniko eta logistikoak pairatu dituzte. Hala ere, LaLigaren beste ekimenetan parte hartuko dute eta hurrengo denboraldian parte hartu ahal izatea espero da.
Rayo Vallecano-Real Oviedo partida martxoaren 4an jokatuko da, 19:00etan
Neurketa otsailaren 7an egitekoa zen, baina Vallecaseko futbol zelaia ez zegoen jokatzeko moduan eta atzeratu egin zuten. Partidak jaitsiera ekiditeko lehian eragina izan dezake.
Mallorcak Jagoba Arrasate kargugabetu du
Taldearen zuzendaritzak azaldu duenez, "klubak aro berri bat irekitzeko duen borondateari erantzuten dio erabakiak, egungo dinamikari buelta emateko eta aurretik den denboraldiari aurre egiteko".
EA Sports Ligako 28. jardunaldiko Reala-Osasuna derbia martxoaren 15ean jokatuko dute, igandez, 21:00etan
Jardunaldi horretan, Alavesek Vila-real jasoko du ostiralean, hilaren 13an, 21:00etan, eta Athleticek Gironaren aurka jokatuko du larunbatean, 14:00etan, etxetik kanpo.
Almeydaren eta epailearen arteko liskarra Sevilla-Alaves partidan
Iosu Galech Apezteguia epaile nafarrak Sevillako entrenatzailea kanporatu du behin eta berriz protesta egiteagatik. Entrenatzaileak ez dio jaramonik egin zelaia uzteko aginduari, eta epaileak 4 minutuz gelditu behar izan du partida, Almeydak azalpenak eskatzeari utzi eta berdegunetik alde egin duen arte.
Alvaro Nuñezek 2030era arte sinatu du Celtarekin
Jokalari bilbotarrak 2030eko ekainaren 30era arte jokatuko du Celtarekin, klubak astelehen honetan jakitera eman duenez.
Ruiz de Galarretaren eta Guedesen bi gol ikusgarrik puntu banaketa ekarri dute San Mameseko derbian (1-1)
Reala 37. minutuan aurreratu da, Gonçalo Guedesen jaurtiketa bikain baten bidez, eta Athleticek 88.ean berdindu du, Iñigo Ruiz de Galarretak egindako jokaldi oso polit batean. 83. minutuan, epaileak Brais kanporatu du, eta derbian Wesleyk debuta egin du Realarekin.
Euskal taldeen neurketen ordutegiak EA Sports Ligako 21. jardunaldian
Osasunak eta Athleticek urtarrilaren 24an, larunbatean, jokatuko dituzte ligako norgehiagokak, eta Realak eta Alavesek 25ean, igandean.
Berriatua, Jagoba Arrasate eta Jon Ansotegi lehen mailako entrenatzaileez harro
2.000 biztanleko herri honetakoa ezohiko kasua da, bere herritarren artean lehen mailako bi entrenatzaile baititu. Jagoba Arrasateri Jon Ansotegi gehitu zaio aste honetan, eta, gainera, koadrila berekoak dira.
Oviedok Luis Carrion kargutik kendu du, Sevillako jipoiaren ondoren
Carrion urrian itzuli zen Oviedora, Veljko Paunovicen ordez.