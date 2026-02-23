Mallorcak Jagoba Arrasate kargugabetu du
Taldeko zuzendaritzak azaldu duenez, "klubak aro berri bat irekitzeko duen borondateari erantzuten dio erabakiak, egungo dinamikari buelta emateko eta geratzen den denboraldiari aurre egiteko".
RCD Mallorcak Jagoba Arrasate entrenatzaile bizkaitarra kargutik kendu du, klubak ohar baten bidez jakinarazi duenez. EA Sports Ligako aulkietan izan den seigarren kargugabetzea da.
Taldeko zuzendaritzak azaldu duenez, "kirol-egoera aztertu ondoren hartutako erabakiak klubak aro berri bat irekitzeko borondateari erantzuten dio, egungo dinamikari buelta emateko eta denboraldian geratzen diren erronkei ahalik eta bermerik handienarekin aurre egiteko helburuarekin".
Mallorcak Berriatuko entrenatzailearen lana eskertu du, baita berak eta bere lantaldeakerakutsitako "profesionaltasuna eta dedikazioa" ere. "Bere eguneroko konpromisoa eta jarrera eredugarria erakunde honek ordezkatzen duenaren mailan egon dira beti", berretsi du klubak.
Azkenik, klubak "zorterik handiena" opa dio, maila pertsonalean zein profesionalean, bere hurrengo proiektuetan.
Mallorca hemezortzigarren postuan dago EA Sports Ligan, sei garaipen, sei berdinketa eta 13 porrot lortuta. Taldeak 24 puntu ditu, eta dagoeneko 10 jardunaldi eman ditu jaitsiera postuetan.
Zure interesekoa izan daiteke
EA Sports Ligako 28. jardunaldiko Reala-Osasuna derbia martxoaren 15ean jokatuko dute, igandez, 21:00etan
Jardunaldi horretan, Alavesek Vila-real jasoko du ostiralean, hilaren 13an, 21:00etan, eta Athleticek Gironaren aurka jokatuko du larunbatean, 14:00etan, etxetik kanpo.
Almeydaren eta epailearen arteko liskarra Sevilla-Alaves partidan
Iosu Galech Apezteguia epaile nafarrak Sevillako entrenatzailea kanporatu du behin eta berriz protesta egiteagatik. Entrenatzaileak ez dio jaramonik egin zelaia uzteko aginduari, eta epaileak 4 minutuz gelditu behar izan du partida, Almeydak azalpenak eskatzeari utzi eta berdegunetik alde egin duen arte.
Alvaro Nuñezek 2030era arte sinatu du Celtarekin
Jokalari bilbotarrak 2030eko ekainaren 30era arte jokatuko du Celtarekin, klubak astelehen honetan jakitera eman duenez.
Ruiz de Galarretaren eta Guedesen bi gol ikusgarrik puntu banaketa ekarri dute San Mameseko derbian (1-1)
Reala 37. minutuan aurreratu da, Gonçalo Guedesen jaurtiketa bikain baten bidez, eta Athleticek 88.ean berdindu du, Iñigo Ruiz de Galarretak egindako jokaldi oso polit batean. 83. minutuan, epaileak Brais kanporatu du, eta derbian Wesleyk debuta egin du Realarekin.
Euskal taldeen neurketen ordutegiak EA Sports Ligako 21. jardunaldian
Osasunak eta Athleticek urtarrilaren 24an, larunbatean, jokatuko dituzte ligako norgehiagokak, eta Realak eta Alavesek 25ean, igandean.
Berriatua, Jagoba Arrasate eta Jon Ansotegi lehen mailako entrenatzaileez harro
2.000 biztanleko herri honetakoa ezohiko kasua da, bere herritarren artean lehen mailako bi entrenatzaile baititu. Jagoba Arrasateri Jon Ansotegi gehitu zaio aste honetan, eta, gainera, koadrila berekoak dira.
Oviedok Luis Carrion kargutik kendu du, Sevillako jipoiaren ondoren
Carrion urrian itzuli zen Oviedora, Veljko Paunovicen ordez.
Festa-giroa Gasteizen, Alaves-Reala derbiaren harira
Chacho Coudeten eta Sergio Franciscoren taldeak 16:15etik aurrera arituko dira Mendizorrotzan nor baino nor gehiago. Derbi parekatua eta bizia izatea espero da. Zaleak goizetik hasi dira gozatzen!
2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 13. jardunaldiko golak eta laburpenak
EA Sports Ligako 13. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.