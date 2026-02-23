EA Sports Liga
Mallorcak Jagoba Arrasate kargugabetu du

Taldeko zuzendaritzak azaldu duenez, "klubak aro berri bat irekitzeko duen borondateari erantzuten dio erabakiak, egungo dinamikari buelta emateko eta geratzen den denboraldiari aurre egiteko".

Jagoba-Arrasate-Mallorca

Jagoba Arrasate Berriatuako entrenatzailea, Mallorca zuzendu duen azken partidetako batean. Argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

RCD Mallorcak Jagoba Arrasate entrenatzaile bizkaitarra kargutik kendu du, klubak ohar baten bidez jakinarazi duenez. EA Sports Ligako aulkietan izan den seigarren kargugabetzea da.

Taldeko zuzendaritzak azaldu duenez, "kirol-egoera aztertu ondoren hartutako erabakiak klubak aro berri bat irekitzeko borondateari erantzuten dio, egungo dinamikari buelta emateko eta denboraldian geratzen diren erronkei ahalik eta bermerik handienarekin aurre egiteko helburuarekin".

Mallorcak Berriatuko entrenatzailearen lana eskertu du, baita berak eta bere lantaldeakerakutsitako "profesionaltasuna eta dedikazioa" ere. "Bere eguneroko konpromisoa eta jarrera eredugarria erakunde honek ordezkatzen duenaren mailan egon dira beti", berretsi du klubak.

Azkenik, klubak "zorterik handiena" opa dio, maila pertsonalean zein profesionalean, bere hurrengo proiektuetan.

Mallorca hemezortzigarren postuan dago EA Sports Ligan, sei garaipen, sei berdinketa eta 13 porrot lortuta. Taldeak 24 puntu ditu, eta dagoeneko 10 jardunaldi eman ditu jaitsiera postuetan.       

Futbola Jagoba Arrasate EA Sports Liga

