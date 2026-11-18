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Bizkaiko futbolak Blas Ziarreta agurtu du, Santurtzin
Asteazken arratsaldean, Mamarigan, haren aldeko hileta elizkizuna egin dute. Besteak beste, Ziarretan Eibarren, Sestao Sporten eta Bilbao Athleticen aritu da entrenatzaile, eta, gainera, gakoa izan da Lezamako harrobian, Athleticen.
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