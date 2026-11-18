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El fútbol vizcaíno despide en Santurtzi a Blas Ziarreta
Euskaraz irakurri: Bizkaiko futbolak Blas Ziarreta agurtu du, Santurtzin
Este miércoles por la tarde, en Mamariga, ha tenido lugar el funeral por el exentrenador de, entre otros equipos, Eibar, Sestao Sport y Bilbao Athletic, que, además, ha sido clave dentro de la cantera de Lezama, en el Athletic.
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