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Jose Mari Amorrortu: “Blas Ziarreta erreferente bat da; entrenatzaile arropa janzten zuenean eraldatzen zen"
Jose Mari Amorrortu prestatzaile ohiak astearte honetan 79 urte zituela hil den Blas Ziarreta (Santurtzi, Bizkaia, 1947) entrenatzaile historikoaren figura goraipatu du. "Garai hartan Blas eredu bat zen, pasioa transmititzen zuen", gogorarazi du. "Zelaira iristen zenean eztanda bat bezalakoa zen", erantsi du.
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