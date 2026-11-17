Crystal Palacek Thomas Frank entrenatzailea fitxatu du
Danimarkako teknikariak bere hirugarren etapa osatuko du Premier Leaguen; izan ere, Brentford eta Tottenham Hotspur taldeetan ere lan egin zuen.
Crystal Palacek astelehen honetan jakinarazi duenez, Thomas Frank izango da taldeko entrenatzailea aurrerantzean, Pierre Sage frantziarra kargugabetu ostean.
Hartara, Danimarkako entrenatzaileak bere hirugarren etapa biziko du Premier Leaguen, Brentford eta Tottenham Hotspur taldeetan ere ibili baitzen.
Crystal Palacek ez du Premier Leaguen irabazi urriaren 11z geroztik, eta bi garaipen besterik ez ditu lortu denboraldi honetan. Joan den larunbatean ere galdu egin zuen Liverpoolen aurka. Horren ondorioz, sailkapenaren azken postuan dago, zazpi punturekin, salbaziotik bi puntura. Gainera, lehiaketan gol gehien jaso dituen taldea da: 24.
Europan, jokatu dituzten lau partidetatik bakarra irabazi dute, Europa Ligako 21. postuan kokatuz.