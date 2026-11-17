El Crystal Palace anunció este lunes la contratación de Thomas Frank como su nuevo entrenador, tras la destitución la semana pasada del francés Pierre Sage.



El técnico danés vivirá su tercera etapa en la Premier League tras su paso por el Brentford, con el que hizo un gran trabajo, y por el Tottenham Hotspur, en el que fue despedido apenas ocho meses después de ser contratado.



Los Eagles no ganan en Premier League desde el 11 de octubre y sólo suman dos triunfos en la competición. Este sábado también perdieron contra el Liverpool y son colistas con siete puntos, a dos de la salvación. Además, son el equipo que más goles recibe en la competición con 24.



En Europa, sólo han ganado uno de los cuatro partidos que han jugado, situándose en la posición número 21 de la Liga Europa.





