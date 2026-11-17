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José Mari Amorrortu: “Blas Ziarreta es un referente; cuando se ponía la ropa de entrenador cambiaba totalmente"
El exentrenador José Mari Amorrortu ha ensalzado la figura del histórico técnico Blas Ziarreta (Santurtzi, Bizkaia, 1947), fallecido este martes a los 79 años. "En aquella época Blas era un modelo, desbordaba y transmitía pasión", ha recordado el de Deusto. "Cuando entraba al campo era una explosión", ha agregado.
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