Alavesek penaltietan irabazi dio Eibarri Laguardia Trofeoan
Alavesek penaltietan irabazi du Laguardia Trofeoa, Eibarrekin bana berdindu ostean. 40. minutuan Bautistak area kanpotik egindako jaurtiketa batek 1-1ekoa jarri du markagailuan. 65. minutuan Aleñak zulora egindako paseak Mariano bakarrik utzi du, eta jaurtiketa gurutzatu batekin 1-1ekoa sartu du. Penaltietan, Siverak bi gelditu ditu garaipena lortzeko.
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