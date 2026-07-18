El Alavés gana en los penaltis al Eibar en el Trofeo Laguardia
El Deportivo Alavés se ha llevado el Trofeo Villa de Laguardia a los penaltis tras empatar a uno con el Eibar. En el 40 un disparo desde fuera del área de Bautista que Owono no ha podido detener ha supuesto el 1-0. En el 65 un pase al hueco de Aleña ha dejado solo a Mariano que con un tiro cruzado ha batido a bermejo era el 1-1. En los penaltis, Sivera ha atajado dos para lograr la victoria
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La Liga EA Sports de la temporada 2026-2027 comenzará a mediados de agosto; antes, en julio y en la primera quincena de agosto, los equipos de Primera División disputarán varios partidos amistosos.
El Athletic disfruta de una fiesta de goles en Leioa (0-11)
El Athletic Club ha ganado 0-11 al Leioa en el amistoso disputado este sábado en el campo José Ignazio Azkueta con goles de Guruzeta (3), Djalo (2), Navarro (2), Berenguer y Hierro (2). Además, la defensa local ha marcado un gol en propia puerta. Aquí puedes ver todos los goles del partido.
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