El Alavés gana en los penaltis al Eibar en el Trofeo Laguardia

El Deportivo Alavés se ha llevado el Trofeo Villa de Laguardia a los penaltis tras empatar a uno con el Eibar. En el 40 un disparo desde fuera del área de Bautista que Owono no ha podido detener ha supuesto el 1-0. En el 65 un pase al hueco de Aleña ha dejado solo a Mariano que con un tiro cruzado ha batido a bermejo era el 1-1. En los penaltis, Sivera ha atajado dos para lograr la victoria