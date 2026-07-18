Trofeo Laguardia
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El Alavés gana en los penaltis al Eibar en el Trofeo Laguardia

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18:00 - 20:00
Alavés vs. Eibar. Foto: Eibar
Euskaraz irakurri: Alavesek penaltietan irabazi dio Eibarri Laguardia Trofeoan
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Deportivo Alavés se ha llevado el Trofeo Villa de Laguardia a los penaltis tras empatar a uno con el Eibar. En el 40 un disparo desde fuera del área de Bautista que Owono no ha podido detener ha supuesto el 1-0. En el 65 un pase al hueco de Aleña ha dejado solo a Mariano que con un tiro cruzado ha batido a bermejo era el 1-1. En los penaltis, Sivera ha atajado dos para lograr la victoria

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