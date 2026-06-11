Ander Herrera bilbotarrak ez du Boca Juniorsen jarraituko
36 urteko erdilaria 2025eko urtarrilean iritsi zen Argentinako klubera, eta merkatu hartan oihartzun handieneko fitxaketetako bat izan zen, baina lesioen eta Buenos Airesko taldearen errendimendu txarraren ondorioz —azken txapelketa 2023an irabazi zuen— Herrerak ez du arrakastarik izan.
Ander Herrera erdilari bilbotarrak Boca Juniorsekin zuen kontratua eten berri du, Buenos Airesko klubaren iturriek jakitera eman dutenez. Zehaztu dutenez, "bi aldeak" ados jarrita kontratua etetea erabaki dute.
36 urteko futbolaria 2025eko urtarrilean iritsi zen Argentinara, eta merkatu hartako oihartzun handiko fitxaketetako bat izan zen, baina lesioen eta taldearen errendimendu txarraren ondorioz —azken txapeleketa 2023an irabazi zuen— Herrerak ez du arrakastarik izan.
Denboraldi baterako kontratuarekin heldu ondoren, bizkaitarrak beste urtebeterako berritzea erabaki zuen 2025ean, baina soldata murriztuta.
Xeneizeen elastikoa jantzi duen urte eta erdian, erdilariak 29 partida baino ez ditu jokatu, lesio ugarien ondorioz, eta hainbat hilabetez zelaietatik kanpo egon behar izan du, taldean finkatzeko beharrezkoa den erregulartasunarik gabe.
Athleticen, Manchester Uniteden eta Paris Saint-Germainen jokalari ohia Bocara joan zen, garaikur bat altxatzeko asmoz, batez ere, Libertadores Kopa begiz jota. Hala ere, gorabehera handiak izan dituen talde batekin egin du topo, eta ez du txapelketa bat irabazteko behar zen maila eman.
Herrerak elastiko urre-urdinarekin apirilaren 14an egin zuen bere gol bakarra, Ekuadorko Bartzelonaren aurka erdietsitako garaipenean (3-0), azken minutuak jokatzeko zelairatu ondoren.
Bere azken neurketa maiatzaren 28an jokatu zuen, Bocak Txileko Universidad Catolica taldearen kontra 0-1 galdu zuenean. Emaitza horrekin talde argentinarra Libertadorestik at geratu zen, eta Claudio Ubeda entrenatzailea kargutik kendu zuten.
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