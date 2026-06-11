El centrocampista bilbaíno Ander Herrera ha rescindido en las últimas horas su contrato con Boca Juniors, según han informado fuentes del club, que han precisado que se trata de una decisión alcanzada "de común acuerdo".

El futbolista de 36 años llegó al club en enero de 2025 y se convirtió en uno de los fichajes más resonantes de aquel mercado, pero debido a las lesiones y al rendimiento irregular del equipo -cuyo último título fue en 2023- no ha logrado brillar como se esperaba.

Tras un contrato inicial por una temporada, el vizcaíno acordó a finales de 2025 renovar por un año más, aunque con una reducción salarial.

Durante su año y medio 'Xeneize', el mediocampista sólo ha disputado 29 partidos producto de numerosas lesiones, que lo han mantenido durante varios meses fuera de los terrenos de juego y le han impedido adquirir la regularidad necesaria para asentarse en el equipo.

El exjugador del Athletic, Manchester United y Paris Saint-Germain había desembarcado en Boca con el claro objetivo de levantar un trofeo y la mira puesta en la Copa Libertadores. Sin embargo, se ha encontrado con un equipo que ha mostrado importantes altibajos y no ha tenido el nivel necesario para competir por un trofeo.

Herrera marcó su único tanto con la camiseta azul y oro el pasado 14 de abril en la victoria por 3-0 ante Barcelona de Ecuador, tras haber ingresado desde el banquillo para jugar los últimos minutos.

Su último partido fue el pasado 28 de mayo, cuando el 'Xeneize' cayó por 0-1 en la Bombonera ante Universidad Católica de Chile, un resultado que sentenció su eliminación de la Libertadores y la salida del entrenador, Claudio Úbeda.