Ander Herrerak beste urte batez luzatu du kontratua Boca Juniors taldearekin
Herrerak aurreikusita dauka bere kontratu berria sinatzea hurrengo egunetan, honek soldataren murrizketa bat dakar, eta Buenos Aireseko klubak argitu duen arabera, ez dauka produktibitatearen edo jokatutako partiden araberako klausularik, Argentinako prentsak azaldu ez bezala.
Athleticeko jokalari ohiak aurreikusita dauka La Bocan entrenamenduetara agertzea ostiralean, 2026ko denboraldiari begira, honetan Libertadores Kopa irabazteko ametsa bilatuko du, azkeneko edizioan kanporaketa aurreko fasean galdu izan ondoren.
Erdilari bilbotarra urte honetako urtarrilean ailegatu zen talde xeneizera eta merkatu argentinarraren fitxaketa garrantzitsuenetariko batean bilakatu zen, baina, lesioen eta taldeak izandako errendimendu eskasaren ondorioz ezin izan du bere kalitate guztia erakutsi.
Bocan emandako lehenengo urtean, Herrerak 17 partida jokatu ditu soilik, hainbat lesioren ondorioz, horietako bat lesio muskularra izan zen, honek zelaietatik baztertu zion ekainetik irailaren amaieraraino. Bere itzuleraren ondoren, konfiantza irabazi zuen eta partidetan minutu gehiago jokatzen hasi zen, eta azkeneko hilabeteetan bere kalitatea erakutsi zuen, Leandro Paredesekin partekatutako zelai erdian.
