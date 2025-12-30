ARGENTINAKO LIGA

Ander Herrerak beste urte batez luzatu du kontratua Boca Juniors taldearekin

Herrerak aurreikusita dauka bere kontratu berria sinatzea hurrengo egunetan, honek soldataren murrizketa bat dakar, eta Buenos Aireseko klubak argitu duen arabera, ez dauka produktibitatearen edo jokatutako partiden araberako klausularik, Argentinako prentsak azaldu ez bezala.

Ander Herrera, Athelticeko elastikoarekin. Argazkia: Europa Press

E. I. I. | EITB

Ander Herrerak beste urte batez luzatu du kontratua Boca Juniorsekin, Argentinako taldeak jakinarazi duen arabera. Herrerak aurreikusita dauka bere kontratu berria sinatzea hurrengo egunetan, honek soldataren murrizketa bat dakar, eta Buenos Aireseko klubak argitu duen arabera, ez dauka produktibitatearen edo jokatutako partiden araberako klausularik, Argentinako prentsak azaldu ez bezala.

Athleticeko jokalari ohiak aurreikusita dauka La Bocan entrenamenduetara agertzea ostiralean, 2026ko denboraldiari begira, honetan Libertadores Kopa irabazteko ametsa bilatuko du, azkeneko edizioan kanporaketa aurreko fasean galdu izan ondoren.

Erdilari bilbotarra urte honetako urtarrilean ailegatu zen talde xeneizera eta merkatu argentinarraren fitxaketa garrantzitsuenetariko batean bilakatu zen, baina, lesioen eta taldeak izandako errendimendu eskasaren ondorioz ezin izan du bere kalitate guztia erakutsi.

Bocan emandako lehenengo urtean, Herrerak 17 partida jokatu ditu soilik, hainbat lesioren ondorioz, horietako bat lesio muskularra izan zen, honek zelaietatik baztertu zion ekainetik irailaren amaieraraino. Bere itzuleraren ondoren, konfiantza irabazi zuen eta partidetan minutu gehiago jokatzen hasi zen, eta azkeneko hilabeteetan bere kalitatea erakutsi zuen, Leandro Paredesekin partekatutako zelai erdian.

